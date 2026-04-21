Энн Хэтэуэй назвали самой красивой звездой мира

Знаменитость обладает невероятно притягательной внешностью

Популярное издание People присвоило Энн Хэтэуэй титул самой красивой звезды мира в текущем году. Разменявшая пятый десяток дива стала главной героиней специального выпуска World’s Most Beautiful, который издание выпускает с начала девяностых, учитывая не только внешнюю привлекательность претенденток на высокое звание, но и силу характера, уверенность и внутреннюю энергию участниц.

Сейчас, в 43 года, знаменитость переживает заметный подъем в карьере. В ближайшее время зрителей ждет сразу несколько премьер с ее участием, в том числе продолжение культовой киноленты "Дьявол носит Prada 2".

В свежем интервью звезда призналась, что ее отношение к себе серьезно изменилось. Теперь для нее на первом месте – комфорт, интерес к жизни и внимание к собственным ощущениям. Актриса больше не стремится соответствовать чужим ожиданиям и выбирает только то, что действительно хочет сама.

При этом она с иронией замечает, что куда больше, чем возраст, ее волнуют детали съемочного процесса. В частности, она обращает внимание на освещение, которое играет куда более значимую роль, чем любые цифры в паспорте.

