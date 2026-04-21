Энн Хэтэуэй назвали самой красивой звездой мира

Раскрыто имя самой красивой звезды мира
Энн Хэтэуэй. Фото: www.people.com
Знаменитость обладает невероятно притягательной внешностью

Популярное издание People присвоило Энн Хэтэуэй титул самой красивой звезды мира в текущем году. Разменявшая пятый десяток дива стала главной героиней специального выпуска World’s Most Beautiful, который издание выпускает с начала девяностых, учитывая не только внешнюю привлекательность претенденток на высокое звание, но и силу характера, уверенность и внутреннюю энергию участниц.

Сейчас, в 43 года, знаменитость переживает заметный подъем в карьере. В ближайшее время зрителей ждет сразу несколько премьер с ее участием, в том числе продолжение культовой киноленты "Дьявол носит Prada 2".

В свежем интервью звезда призналась, что ее отношение к себе серьезно изменилось. Теперь для нее на первом месте – комфорт, интерес к жизни и внимание к собственным ощущениям. Актриса больше не стремится соответствовать чужим ожиданиям и выбирает только то, что действительно хочет сама.

При этом она с иронией замечает, что куда больше, чем возраст, ее волнуют детали съемочного процесса. В частности, она обращает внимание на освещение, которое играет куда более значимую роль, чем любые цифры в паспорте. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Источник: People ✓ Надежный источник
По теме

"Привет Зеленскому": "Герань" прилетела в дом советника министра обороны Украины

Украинский чиновник заявил, что теперь лишен жилья

"Военный взрыв": Иран нанес непредсказуемый удар по США

Американцы остались в дураках

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей