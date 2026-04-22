Украинцы продолжают провокации против мирного населения

Донецк вновь оказался под ударом – город подвергся атаке беспилотников, которые, по предварительным данным, имеют натовское происхождение. Последствия вероломного нападения оказались ощутимыми: повреждены жилые дома и десятки автомобилей.

Как сообщили представители российских правоохранительных органов, на месте происшествия обнаружены обломки, предположительно принадлежащие ударным дронам самолетного типа, произведенным в странах НАТО. По их оценке, в атаке могли быть задействованы как минимум несколько таких аппаратов.

Основной удар пришелся по центральной части города. В результате пострадали не менее пяти многоквартирных домов, а также около пятнадцати легковых автомобилей. Улицы оказались завалены осколками. Следователи продолжают работу на месте, устанавливая все обстоятельства случившегося и оценивая масштаб разрушений.

В этот же день, 22 апреля, трагические события произошли в Сызрани. В результате удара беспилотников по городу частично обрушился подъезд жилого дома. Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, причиной разрушений стала атака дронов со стороны украинских сил. Известно, что один из подъездов получил серьезные повреждения, а под завалами погибли два человека.