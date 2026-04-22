Обрушение подъезда дома в Сызрани произошло из-за нападения дронов ВСУ

Люди оказались под завалами

Трагические события развернулись ночью в Сызрани, где после удара всушных "крылатых засланцев" частично разрушился подъезд жилой многоквартирки. Подлый удар был нанесен под утро, когда люди мирно спали в своих кроватях.

Руководитель Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что причиной серьезного повреждения здания стало нападение дронов со стороны украинской армии. На данный момент известно, что один из подъездов частично разрушился, при этом угроза сохраняется, так как атака на этот субъект РФ продолжается.

На месте сразу начали работать спасатели и экстренные службы. Из-под завалов удалось вытащить четырех человек, среди которых оказался несовершеннолетний.

При этом специалисты не исключают, что под обломками могут оставаться люди. По предварительным данным, там могут находиться еще четыре человека, включая ребенка, поэтому поисковые работы продолжаются без остановки.

Жителей уцелевших подъездов срочно эвакуировали, чтобы избежать новых пострадавших. Сейчас на месте продолжается разбор завалов и спасательная операция. Ситуация в регионе остается крайне тревожной.

