Боня примет участие в шоу Владимира Соловьева

Боня встретится с оскорбившим ее Соловьевым
Виктория Боня. Фото: соцсети
Блогер не боится телеведущего

Скандал вокруг Виктории Бони выходит на новый уровень. Стало известно, что звезда социальных сетей согласилась прийти в эфир к Владимиру Соловьеву, чтобы лично обсудить конфликт, который уже успел взорвать информационное пространство.

Инициатива исходила от команды телеведущего – с ней связались и предложили участие в программе. Боня не стала отказываться и решила идти до конца, сразу подключив свою аудиторию: она предложила подписчикам прислать вопросы, которые сможет озвучить в студии.

Знаменитость объявила, что не испытывает никакого страха перед этой встречей и настроена высказать все, что думает. Блогер подчеркнула, что готова отстаивать свою позицию и не собирается уступать.

В своем обращении она заявила, что не боится Соловьева, несмотря на его жесткие заявления о том, что ее видеообращение к президенту якобы было оплачено, а текст подготовлен искусственным интеллектом. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Напомним, причиной конфликта стало видеообращение девушки к российскому лидеру, в котором она подняла острые социальные темы. После этого Соловьев обозвал ее последними словами и объявил, что она работает на врагов России.

"Будут свергать правительства": обнародован мрачный сценарий будущего Запада

Государства оказались в очень тяжелом положении

На СВО раскрыли, что мешает российским аналогам Starlink

Ключевая проблема в количестве спутников на орбите

