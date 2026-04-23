На СВО заявили о недостаточной эффективности российских аналогов Starlink

Фото: Wikimedia Commons
Ключевая проблема в количестве спутников на орбите

Российские военные на передовой сообщают о недостаточной эффективности отечественных спутниковых систем связи, пришедших на смену отключенному Starlink. В беседе с "Лентой.ру" артиллеристы рассказали о главных недостатках.

"Альтернатива есть, но скоростей не хватает. Появились тарелки вроде "Ямала" и "Триколора", но пока они неэффективны. Ловит далеко не везде, нужны идеальные условия: чистое поле и никаких помех", – объяснил начальник разведки дивизиона с позывным Сокол.

По его словам, ключевая проблема – количество спутников на орбите. У Starlink их просто гораздо больше. Это напрямую сказывается на качестве связи и зоне покрытия. Без стабильного соединения осложняется управление дронами и корректировка огня.

В апреле советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов (Флеш) заявил, что Россия начала массово поставлять на фронт компактные станции "Спирит-030". Новые терминалы – переносные, их антенна стала в три раза меньше, что делает их менее заметными для противника. Российская компания "Бюро 1440" также вывела на орбиту первые 16 спутников группировки "Рассвет", которую уже окрестили российским Starlink.

Источник: "Лента.ру"
