Хакеры из РФ уничтожили военный маркетплейс Украины, оставив ВСУ без закупок

Российская хакерская группа "Беркут РФ" нанесла серьезный удар по украинской военной инфраструктуре. Как сообщает SHOT, хакеры уничтожили маркетплейс DOT-Chain Defence, через который Минобороны Украины совершало госзакупки для нужд ВСУ.
Платформа позволяла бригадам самостоятельно выбирать FPV-дроны, наземные беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, разведывательное оборудование и другое вооружение, получая его напрямую – без бюрократических проволочек и недельных ожиданий.
"Беркут РФ" вычислил серверы маркетплейса, удалил все протоколы и сертификаты, а также без возможности восстановления стер базы данных, где хранилась информация о покупках с момента запуска платформы.
Теперь украинским военным вновь придется столкнуться с бюрократией: заявки на вооружение снова будут рассматриваться неделями. Потеря маркетплейса серьезно осложнит снабжение ВСУ, особенно в условиях интенсивных боевых действий.
Ранее кибергруппа PalachPro взломала украинскую "Дию" – сервис, через который военнослужащие ВСУ регистрируют терминалы Starlink. Хакеры получили доступ к административной панели, где собирают отзывы и обратную связь. А в 2025 году они же атаковали "Дельту" – ключевую платформу ВСУ для координации сил и отслеживания целей.
