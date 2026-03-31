Хакеры из РФ уничтожили военный маркетплейс Украины, оставив ВСУ без закупок

Фото: freepik.com
Без "Военного Amazon" Киеву придется вернуться к привычной бюрократии

Российская хакерская группа "Беркут РФ" нанесла серьезный удар по украинской военной инфраструктуре. Как сообщает SHOT, хакеры уничтожили маркетплейс DOT-Chain Defence, через который Минобороны Украины совершало госзакупки для нужд ВСУ.

Платформа позволяла бригадам самостоятельно выбирать FPV-дроны, наземные беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, разведывательное оборудование и другое вооружение, получая его напрямую – без бюрократических проволочек и недельных ожиданий.

"Беркут РФ" вычислил серверы маркетплейса, удалил все протоколы и сертификаты, а также без возможности восстановления стер базы данных, где хранилась информация о покупках с момента запуска платформы.

Теперь украинским военным вновь придется столкнуться с бюрократией: заявки на вооружение снова будут рассматриваться неделями. Потеря маркетплейса серьезно осложнит снабжение ВСУ, особенно в условиях интенсивных боевых действий.

Ранее кибергруппа PalachPro взломала украинскую "Дию" – сервис, через который военнослужащие ВСУ регистрируют терминалы Starlink. Хакеры получили доступ к административной панели, где собирают отзывы и обратную связь. А в 2025 году они же атаковали "Дельту" – ключевую платформу ВСУ для координации сил и отслеживания целей. 

Источник: Shot
По теме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей