Кибергруппа получила доступ к админпанели главного украинского ресурса

Хакеры из РФ взломали украинкую "Дию" – местный аналог "Госуслуг". Известно, что через этот сервис украинские военнослужащие авторизуются для управления Starlink. А жители Незалежной могут заключить здесь онлайн-браки.

Кибергруппа PalachPro получила в распоряжение административную панель сервиса, где собирают отзывы и оценки качества услуг. Тут же – авторизация фидбэка и обратная связь с замечаниями граждан Украины.

Хакеры также завладели доступом к списку создателей и администраторов государственного украинского ресурса.

"Дия" в 2024-м вышла в финал международной премии Customer Centricity World Awards. По ряду данных, сервисом пользуются порядка 23 млн украинцев.

В 2025 году хакеры взломали "Дельту", используемую ВСУ для координации своих сил, отслеживания позиций российских подразделений и контроля перемещений. Уточнялось, что за атакой стояли участники объединений KillNet, PalachPro и Beregini.

"Дельта" – ключевой цифровой инструмент ВСУ, массово внедряемый с 2023-го. Платформа интегрирует данные от разведки, БПЛА и союзников Украины, отображая их на цифровой карте для быстрого обнаружения и уничтожения целей. Киев перенес для защиты часть инфраструктуры за рубеж, что в итоге не помогло.