Хакеры из РФ взломали "Дию", через которую ВСУ регистрируют терминалы Starlink

Российские хакеры устроили цифровой ад для ВСУ: использование Starlink под угрозой
Фото: freepik.com
Кибергруппа получила доступ к админпанели главного украинского ресурса

Хакеры из РФ взломали украинкую "Дию" – местный аналог "Госуслуг". Известно, что через этот сервис украинские военнослужащие авторизуются для управления Starlink. А жители Незалежной могут заключить здесь онлайн-браки.

Кибергруппа PalachPro получила в распоряжение административную панель сервиса, где собирают отзывы и оценки качества услуг. Тут же – авторизация фидбэка и обратная связь с замечаниями граждан Украины.

Хакеры также завладели доступом к списку создателей и администраторов государственного украинского ресурса.

"Дия" в 2024-м вышла в финал международной премии Customer Centricity World Awards. По ряду данных, сервисом пользуются порядка 23 млн украинцев.

В 2025 году хакеры взломали "Дельту", используемую ВСУ для координации своих сил, отслеживания позиций российских подразделений и контроля перемещений. Уточнялось, что за атакой стояли участники объединений KillNet, PalachPro и Beregini.

"Дельта" – ключевой цифровой инструмент ВСУ, массово внедряемый с 2023-го.  Платформа интегрирует данные от разведки, БПЛА и союзников Украины, отображая их на цифровой карте для быстрого обнаружения и уничтожения целей. Киев перенес для защиты часть инфраструктуры за рубеж, что в итоге не помогло.

Источник: Shot ✓ Надежный источник
По теме

Париж получил "месседж" от Путина: подробности

Французские власти пересмотрели свою позицию

Раскрыты два главных страха Зеленского

Бывший комик понимает, к чему идет дело

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей