Врач предупредила о риске потери голоса у Григория Лепса на фоне инфекции

Инфекция с постоянным кашлем травмируют голосовые связки, нарушая их функцию

Григорий Лепс оказался в непростой ситуации из-за проблем со здоровьем. У 63-летнего певца врачи выявили инфекцию дыхательных путей, которая спустилась ниже и затронула бронхи. Артиста мучает непрекращающийся кашель.

Плюс ко всему гормональная терапия, которую он вынужден проходить, нарушила функцию надпочечников. Медики всерьез опасаются, что Лепс может частично или полностью лишиться возможности петь.

Представитель медперсонала Красногорской больницы Екатерина Сысоева в разговоре с изданием "Подмосковье сегодня" объяснила, чем это грозит. Она отметила, что при таком диагнозе всегда существует угроза для голосовых связок. Отек тканей гортани и воспалительные процессы вкупе с ларингитом напрямую влияют на качество звучания.

Сысоева также обратила внимание на негативное воздействие кортикостероидов, которые певец принимает длительное время. Эти препараты иссушают организм, ослабляют естественную защиту слизистых и делают связки более ранимыми.

Ранее появлялась информация, что Лепс уже начал сокращать свою концертную деятельность. Двухчасовые выступления даются ему с огромным трудом. Сейчас артист соглашается только на небольшие корпоративы, где его выход на сцену не превышает 40 минут. Чтобы не сорвать голос, перед каждым таким выступлением он вынужден ставить капельницы и делать гормональные уколы.