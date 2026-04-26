Актер Денис Матросов перестал спать ради заботы о новорожденной дочери

Мужчина невероятно счастлив

В конце марта в семье Дениса Матросова произошло важное событие – актер в пятый раз стал отцом. Его жена Оксана Рудич-Каструбина родила наследницу, которую назвали Марией. Разумеется, после появления малышки жизнь в доме заметно изменилась.

Знаменитость рассказал, что полностью включился в заботу о крошке и старается облегчить состояние супруги, которой сейчас приходится практически без перерыва быть рядом с ребенком. Он отметил, что понимает, насколько это тяжело, поэтому считает своим долгом разделить нагрузку и взять на себя максимум возможного.

Актер отлично освоил все базовые вещи – может запеленать дочку, покормить ее сцеженным молоком и даже не спит ночью и подменяет любимую жену.

А особенно его тронул момент, когда старший из детей впервые взял малышку на руки – этот эпизод он назвал одним из самых запоминающихся в своей жизни.