Седокова опровергла слухи о романе с Джиганом: "Это всего лишь шутка"

Анна Седокова. Фото: АГН Москва
Певица призвала не воспринимать все серьезно

Певица Анна Седокова решила внести ясность в ситуацию вокруг своего видео, которое вызвало волну домыслов о ее близких отношениях с рэпером Джиганом. В соцсетях она призвала поклонников не искать скрытых смыслов там, где их нет.

"Иногда шутка – это всего лишь шутка. Ну что же вы у меня такие серьезные", – написала артистка.

Все началось с ролика, где Седокова положила голову на плечо мужчине с бородой и лысиной. Фанаты решили, что это Джиган, и начали обсуждать возможный роман. Сама певица не стала уточнять, кто именно фигурирует в кадре.

Ранее сам рэпер опроверг эти догадки. Он заявил, что пока не готов к новым отношениям и ни с кем не встречается. Бывшая супруга Джигана Оксана Самойлова также высказалась на этот счет. Блогер и многодетная мама заявила, что лишь желает экс-мужу счастья, и ей не важно, с кем он его найдет.

Источник: Соцсети
По теме

Зачем Зеленский спешно покинул Украину: "Пустился в пляс"

Бывший комик рассчитывает на большой куш

"Солнцепек" разгромил подземное логово ВСУ на территории России

Армия РФ отлично отработала

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей