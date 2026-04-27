Седокова опровергла слухи о романе с Джиганом: "Это всего лишь шутка"

Певица призвала не воспринимать все серьезно

Певица Анна Седокова решила внести ясность в ситуацию вокруг своего видео, которое вызвало волну домыслов о ее близких отношениях с рэпером Джиганом. В соцсетях она призвала поклонников не искать скрытых смыслов там, где их нет.

"Иногда шутка – это всего лишь шутка. Ну что же вы у меня такие серьезные", – написала артистка.

Все началось с ролика, где Седокова положила голову на плечо мужчине с бородой и лысиной. Фанаты решили, что это Джиган, и начали обсуждать возможный роман. Сама певица не стала уточнять, кто именно фигурирует в кадре.

Ранее сам рэпер опроверг эти догадки. Он заявил, что пока не готов к новым отношениям и ни с кем не встречается. Бывшая супруга Джигана Оксана Самойлова также высказалась на этот счет. Блогер и многодетная мама заявила, что лишь желает экс-мужу счастья, и ей не важно, с кем он его найдет.