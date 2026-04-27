Слава решила отказаться от алкоголя на полгода: "Я долго глушила им трудности"

Певица Слава. Фото: АГН Москва
Пока что воздержание певице дается не так просто

Певица Слава (Анастасия Сланевская) решила завязать с алкоголем на полгода. Артистка призналась в соцсетях, что долгое время глушила спиртным все трудности и переживания, но теперь пришло время меняться.

"Я хочу дать себе полгода и пожить без алкоголя, потому что я долго глушила им все трудности, переживания, сложности", – написала Слава. 

По ее словам, эксперимент идет непросто. По вечерам ей становится скучно, и рука сама тянется к бокалу: хочется "выпить винишка". Однако исполнительница хита "Одиночество" твердо решила продержаться. 

Ранее Слава уже попадала в скандалы из-за пристрастия к спиртному: она сорвала концерт в Пензе – вышла на сцену в невменяемом состоянии. Зрители требовали вернуть деньги за билеты, а сама подавленная артистка затем вышла на связь в соцсетях и призналась, что "не хотела выносить такого позора".

Кстати, Сланевская недавно рассказала, как поссорилась с Любовью Успенской из-за Филиппа Киркорова. Успенская устроила певице разнос за то, что та помирилась с поп-королем, назвав ее "плохой". Ирония в том, что конфликт не помешал Славе спеть для Киркорова хит Успенской "Единственному, нежному" на караоке-вечеринке.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Зачем Зеленский спешно покинул Украину: "Пустился в пляс"

Бывший комик рассчитывает на большой куш

"Почти голыми руками": Кнутов заявил, что НАТО открыто готовится к захвату Калининграда

Запад ищет возможность прибрать к рукам не только российский город, считает эксперт

