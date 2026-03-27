Общественник в ужасе от поведения знаменитости

Вокруг певицы Слава разгорается новый скандал – ее поведение вызвало жесткую реакцию со стороны общественников. Известный активист Виталий Бородин выступил с резким заявлением, предложив ограничить деятельность артистки.

По его мнению, творчество Анастасии Сланевской наносит вред культурной среде. Он считает, что певица строит свою популярность на провокациях и скандалах, используя треш-контент ради внимания аудитории. Особенно его возмутили ее откровенные высказывания о личной жизни, которые переходят границы допустимого: например, то, что звезда "встречается с мужиками за деньги".

Активист убежден, что такое аморальное поведение нельзя оставлять без реакции, он выступает за введение механизмов, позволяющих обществу влиять на таких публичных фигур. В частности, он предлагает создать специальный регулятор, с помощью которого можно было бы давать оценку моральному облику артистов и при необходимости ограничивать их деятельность.