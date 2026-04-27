Улетевший из РФ зять Лазаревой* оказался в базе должников ФССП

27-летний мужчина не закрыл ИП

Семен Шмелев, муж дочери Татьяны Лазаревой*, попал в розыск Федеральной службы судебных приставов. Причиной стали налоговые долги на сотни тысяч рублей, которые он не оплатил, пишет Shot.

По данным телеграм-канала, Шмелев вместе с женой уехали из России сразу после начала спецоперации. Пара обосновалась в Португалии. Однако перед отъездом 27-летний мужчина не закрыл индивидуальное предпринимательство, которое открыл в 2020 году для продажи продуктов.

За несколько лет набежали долги по налогам. ФССП завела два производства на общую сумму более 120 тысяч рублей. Кроме того, на Шмелеве висит еще один долг – 190 тысяч рублей.

В декабре 2025 года Шмелев закрыл ИП, но налоги платить не стал. Теперь его разыскивают судебные приставы.

Напомним, Татьяне Лазаревой* ранее заочно назначили семь лет колонии по делу об оправдании терроризма и уклонении от обязанностей иноагента. Однако позже Мосгорсуд по представлению прокуратуры отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение. Сама Лазарева* признавалась, что ее задевают не уголовные дела, а слова россиян, которые называют ее "алкоголичкой".

*признана иностранным агентом решением Минюста, внесена в перечень террористов и экстремистов