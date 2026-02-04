Сбежавшей из России Лазаревой* отменили приговор с тюремным сроком

Дело о ведущей-иноагенте пошло на новое рассмотрение

В отношении ведущей Татьяны Лазаревой* отменили заочный приговор – решение принято Могорсудом по представлению прокуратуры. Дело о ее уклонении от исполнения обязанностей иноагента направлено на новое рассмотрение

До этого беглой телеведущей назначили семь лет колонии по совокупности – вместе с приговором по делу об оправдании терроризма. Позднее адвокат актрисы сообщил, что надзорный орган просит отменить приговор и направить дело в мировой суд – районные инстанции не могут рассматривать дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Известно, что защита подавала жалобу на приговор. Адвокат релокантки-иноагента сообщал, что просил отменить приговор, ссылаясь на то, что статья не соответствует нормам международного права и конституции.

В декабре 2025-го Лазарева* обжаловала в Верховном суде приговор по делу об оправдании терроризма.

Ранее покинувшая Россию шоувумен призналась, что ее задевают слова россиян, которые называют ее алкоголичкой. При этом ведущая заявила, что уголовные дела со статусом иностранного агента ее не трогают – а слухи о пристрастии к спиртному задевают "до глубины до души".

* признана иностранным агентом решением Минюста