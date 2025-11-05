Уехавшая в Европу Лазарева* пожаловалась на проблемы после переезда из России

"Удивительная жизнь": уехавшая Лазарева* затосковала по былой жизни в России
Татьяна Лазарева*. Фото: соцсети
Бежавшая телеведущая предалась воспоминаниям о былых днях в родной стране

Покинувшая Россию в 2022 году телеведущая Татьяна Лазарева* пожаловалась в соцсетях на проблемы с самостоятельной перевозкой вещей: иноагент вывозит нажитое из Москвы в Испанию, вынужденно пользуясь услугами посредников.

Прежние перевозчики, жалуется знаменитость, в один момент сообщили, что брать фотографии с ее изображением не станут. Поэтому дорогие сердцу снимки Лазаревой* привозят друзья и друзья друзей.

Знаменитость пообещала "не мучить" ни аудиторию, ни своих детей снимками своих чад в раннем возрасте. Однако несколько фотографий былых лет она все-таки опубликовала.

Поклонники обратили внимание на присутствующих людей на снимках: на выложенных кадрах можно было заметить Филиппа Киркорова, Максима Леонидова, Веру Глаголеву, Жанну Фриске и ряд других звезд.

Соцсети

"Господи, какая же была удивительная жизнь – и какая же удивительная жизнь наблюдается сейчас", – высказалась Лазарева* у себя в соцсетях.

До этого уехавшая в Европу юмористка решила привлечь внимание и высмеяла россиян, которые читают обозревателей звездной хроники: Лазарева выпустила сатиру, адресованную тем, кто описывают ее "тяжелую долю изгнанницы" на Западе.

*внесена в реестр иностранных агентов решением Минюста

Источник: Соцсети
