Немоляева осудила Лазареву* за слова о русских

Советская звезда в ужасе

Легендарная советская актриса Светлана Немоляева резко отреагировала на высказывания беглой российской телеведущей Татьяны Лазаревой* о жителях нашей страны. В недавней беседе с журналистами любимица публики заявила, что слова беглянки и ей подобных считает кощунством, и выразила уверенность, что за это последует наказание свыше.

Советская знаменитость подчеркнула, что для нее подобное отношение к собственной стране и народу остается за гранью понимания. Она призналась, что сама не способна обидеть даже животное, поэтому слова русофобов, призывающих к истреблению людей, вызывают у нее ужас.

Напомним, беглая телеведущая, в свою очередь, неоднократно выражала поддержку соседнему государству. Она публично радовалась атакам по территории нашей страны и перечисляла средства на нужды армии врага.

Кроме того, Лазарева* называла РФ "ужасной страной" и утверждала, что ее граждане должны обрести свободу. По ее словам, у тех, кто уехал за границу, представления о свободе якобы шире, чем у россиян.

Немоляева заявила, что считает подобную позицию ничтожной и не поддающейся разумному объяснению.

"Она будет наказана Богом. Она будет наказана за такие слова", – отрезала советская легенда.

К слову, ранее стало известно о новом повороте в деле Лазаревой*.

*признана в РФ иностранным агентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга