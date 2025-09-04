Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Легендарная советская актриса Светлана Немоляева резко отреагировала на высказывания беглой российской телеведущей Татьяны Лазаревой* о жителях нашей страны. В недавней беседе с журналистами любимица публики заявила, что слова беглянки и ей подобных считает кощунством, и выразила уверенность, что за это последует наказание свыше.
Советская знаменитость подчеркнула, что для нее подобное отношение к собственной стране и народу остается за гранью понимания. Она призналась, что сама не способна обидеть даже животное, поэтому слова русофобов, призывающих к истреблению людей, вызывают у нее ужас.
Напомним, беглая телеведущая, в свою очередь, неоднократно выражала поддержку соседнему государству. Она публично радовалась атакам по территории нашей страны и перечисляла средства на нужды армии врага.
Кроме того, Лазарева* называла РФ "ужасной страной" и утверждала, что ее граждане должны обрести свободу. По ее словам, у тех, кто уехал за границу, представления о свободе якобы шире, чем у россиян.
Немоляева заявила, что считает подобную позицию ничтожной и не поддающейся разумному объяснению.
"Она будет наказана Богом. Она будет наказана за такие слова", – отрезала советская легенда.
К слову, ранее стало известно о новом повороте в деле Лазаревой*.
Американцы уже готовятся нанести удар по Москве и Пекину
Многие продолжают попытки демонизировать российского главнокомандующего