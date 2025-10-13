Лазарева* высмеяла российских журналистов

Артистка давно не стесняется русофобских кривляний

Некогда любимая в нашей стране юмористка Татьяна Лазарева* снова попыталась привлечь к себе всеобщее внимание. На этот раз шоувумен решила высмеять россиян, которые внимательно читают новости о ее заграничной жизни, а также российских журналистов, которые часто описывают ее "тяжелую долю изгнанницы" в Европе.

В своем Telegram она выложила сатирический ролик, стилизованный под новостной сюжет. Звезда опубликовала фрагменты из шоу, в рамках которого ей довелось управлять фургоном, а также пришлось прибираться в нем.

В издевательском видео на фоне ролика из шоу звучит закадровый голос, рассказывающий о "разорившейся" артистке, которая осталась в Евросоюзе без всякой помощи и вынуждена колесить по Европе в старом фургоне.

Знаменитость показала кадры, где она управляет машиной, убирается и общается с подростками на природе, иронично демонстрируя, как подобные сцены превращаются в "сенсации" в российских изданиях.

В ролике прозвучала фраза о том, что "предав Родину, пожилая мать троих детей теперь ведет блог и жалуется юным подписчикам на судьбу". Свое творчество телеведущая преподнесла как пародию на то, как ее описывают отечественные журналисты.

Это не первый раз, когда беглянка использует сарказм, чтобы ответить на обвинения. Ранее она записала видео, где в стихах заявила, что в России ее "могут заочно расстрелять", предложив также себя "четвертовать".

*внесена в реестр иноагентов и в список экстремистов