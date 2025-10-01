Лазарева* честно рассказала, что думает о Зеленском

Когда-то юмористы были коллегами

Беглая шоувумен Татьяна Лазарева* в беседе с украинской прессой рассказала, что на протяжении долгого времени наблюдала за карьерой Владимира Зеленского не с политической, а с человеческой точки зрения.

Она поделилась, что в первые месяцы его президентства воспринимала происходящее как что-то новое и неожиданное, вызывавшее у нее "радость и надежду".

Знаменитость пояснила, что ей было любопытно проверить на примере этого человека теорию о том, что власть способна менять личность. По мнению звезды, в подобных ситуациях возможны два варианта: либо человек становится частью сложившейся политической системы, либо не выдерживает давления и "выпадает" из нее.

Она добавила, что не является политологом и потому не готова однозначно оценить, какой путь выбрал руководитель соседнего государства.

По словам артистки, после избрания комика президентом она перестала воспринимать его как бывшего коллегу по телевидению. Теперь, отметила она, это совершенно "иной человек", которого она рассматривает с "сочувствием и надеждой". Телеведущая подчеркнула, что для нее бывший коллега из соведущего превратился в "масштабную личность".

*признана в РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов