Предательница Лазарева* сильно обиделась на россиян после одного оскорбления
Татьяна Лазарева*. Фото: соцсети
Сказанное очень задело беглянку

Шоувумен Татьяна Лазарева*, покинувшая Россию и неоднократно высказывавшаяся против своей бывшей родины, неожиданно призналась, что сильно обижена на россиян. Поводом стали оскорбительные комментарии, в которых ее называют алкоголичкой. Как оказалось, такие замечания для нее особенно болезненны.

В интервью израильскому изданию она призналась, что уголовные дела и статус иноагента ее не трогают, а вот слухи о пристрастии к спиртному задевают "до глубины души". Телеведущая возмущается тем, что люди навесили на нее "ярлык" без оснований, и утверждает, что подобные обвинения – ложь.

Обиженная беглянка рассказала, что недавно под одним из видео в соцсетях увидела комментарии, где ее назвали спившейся. Это ее невероятно расстроило. Дама уверяет, что не страдает алкогольной зависимостью и не понимает, почему россияне так нелестно о ней думают.

Предательница, уехавшая за границу и не раз критиковавшая родину, теперь жалуется на язвительные заявления тех, кого сама неоднократно оскорбляла. Например, недавно она жестко высмеивала российских журналистов.

*внесена в реестр иноагентов и в список экстремистов

Источник: Издание "Сегодня" ✓ Надежный источник
В Совфеде высмеяли ультиматум Эстонии к главному союзнику России

Таллин потребовал от Пекина выбрать между ним и Москвой

Крупный финский политик бросился в ноги России

Государственный деятель не поддерживает русофобские взгляды

