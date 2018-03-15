Рубль упадет в апреле

Совсем скоро доллар будет стоить больше 60 рублей, а евро – больше 70

В ближайший месяц рублю уготована незавидная судьба. С начала недели российская валюта постепенно ослабляется, и вряд ли эта тенденция изменится, считают эксперты. К концу этого месяца "деревянный" может пробить психологические отметки к доллару и евро.



В ходе вчерашней торговой сессии на Московской бирже американская и европейская валюта вновь выросли в цене. Правда, не так сильно, как в понедельник и вторник. Доллар укрепился всего лишь на 10 коп., евро - на 2 копейки. Торги закрылись на отметках 57,12 руб. за $1 и 70,68 руб. за 1 евро.

Сегодня в течение дня рубль может сначала вырасти благодаря возобновлению роста цен на нефть и ослаблению доллара на мировых торговых площадках. Однако после обеда американская и европейская валюта нанесут ответный удар, и "деревянный" опять окажется в минусе. Между тем ослабление будет незначительным. Аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов полагает, что доллар на некоторое время задержится около уровня 57 рублей.

Однако чем дальше в лес – тем сильнее будет внешнее давление на "россиянина". В последнее время валюты не выходят за коридоры 55,5-60,5 руб. за доллар и 67-71 руб. за евро. Однако совсем скоро эти границы могут быть нарушены. То есть доллар будет стоить больше 61 руб., а евро – больше 71 рубля.

Уже сейчас против рубля играет выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в связи с отравлением бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля. Эксперты объясняют, что глава правительства Соединенного Королевства сказала о возможной заморозке российских активов, а российские олигархи держат в Лондоне деньги и недвижимость, поэтому рубль негативно среагировал на выступление.

Кроме того, рынок временно перенасытился облигациями федерального займа. Спрос на них снизился. Министерство финансов РФ накануне разместило на двух аукционах бумаги на 40 млрд руб., при этом спрос несколько ослабел по сравнению с предыдущими аукционами, превышая предложение всего в два раза.

Одной из причин ослабления рубля станет отсутствие стабильности на рынке нефти, считает замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. Сейчас черное золото стоит меньше $65 за баррель. Если отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства покажут, что в США полным-полно работающих буровых установок, а нефтехранилища переполнены, то нефть может подешеветь очень сильно.

Кроме того, Минфин РФ собирается до 5 апреля активно скупать иностранную валюту на внутреннем рынке. Хотя объемы закупок снизятся на 30% по сравнению с февральским уровнем, тем не менее на эти цели будет потрачено 192,5 млрд рублей. Это немного ослабит российскую валюту.

Не стоит также забывать о вероятности введения новых экономических санкций против РФ, а также о перспективах изменения ключевых ставок в России и США. Из-за этих двух факторов российские ценные бумаги могут потерять привлекательность для покупателей, а это негативно отразится на курсе рубля.

Надежд у рубля удержаться в рамках коридоров не так уж много. Среди факторов, которые поддержат российскую валюту в конце этого месяца, – налоговый период (экспортеры будут активно скупать рубли), психологическое ощущение стабильности после выборов президента и вероятность того, что нефть не будет дешеветь так сильно.