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Рубль устоит и вырастет

Фото: pixabay.com
Российскую валюту никакими ограничениями не испугать

На открытии торгов во вторник, 13 марта, "деревянный" сохраняет неизменные позиции по отношению к доллару и евро. Очевидно, он попытается наверстать упущенное накануне. Вчерашний день рубль закончил в солидном минусе, просев на 22 коп. к доллару и на 38 коп. к евро. В результате в конце дня за $1 давали 56,88 руб., €1 стоил 70,13 рубля.

На рубль со всех сторон ведется агрессивная атака. Вчерашнее продление антироссийских санкций со стороны ЕС само по себе не особо добавило негатива. В то же время инвесторы получили четкий сигнал, что в ближайшие полгода заметного укрепления экономических связей между Россией и Европой не будет, а потому в российские активы нужно вкладываться с большой осторожностью. Такая позиция плохо влияет на стоимость рубля.

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Другой опасностью для российской валюты являются планы Министерства финансов США ввести новые экономические ограничения в адрес нашей страны. Характер санкций до конца неизвестен – в Вашингтоне темнят. Но инвесторы на всякий случай готовятся к худшему сценарию, ожидая, что американские власти могут ввести запрет на покупку и продажу российских облигаций федерального займа.

Наконец, Федеральная резервная система США готовится поднять ключевую ставку в конце месяца. Банк России, напротив, планирует снизить этот показатель. Уменьшение разницы между ставками играет не в пользу нашей страны. Российские гособлигации теряют доходность и становятся менее привлекательным активом. Это подрывает устойчивость рубля.

В пользу укрепления российской валюты пока что играет лишь относительная устойчивость нефтяных цен. Сейчас стоимость черного золота составляет $65,8 за баррель. Не исключено, что на этой неделе она повысится еще больше. Все зависит от отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства. Ходят слухи, что американцы собираются снизить число работающих буровых установок. Это означает, что запасы нефти уменьшатся, а значит, цены пойдут вверх.

Впрочем, все перечисленные негативные факторы не угрожают рублю катастрофой. Чиновники и эксперты убеждены, что резкого обвала курса рубля не предвидится ни при каких обстоятельствах. Что бы ни происходило, американская валюта, скорее всего, останется в рамках давно установившегося коридора между 55,7 и 58,86 руб., считает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал, что курсовых скачков в обозримом будущем не будет. "Зависимость курса от нефти сократилась, и при продолжении нашей политики все дальше так и будет сохраняться. Пока нет никаких оснований говорить о резком изменении курса рубля", – заявил глава Минфина.

Аналитики говорят, что взвешенная политика Центробанка удерживает рубль на стабильном уровне. Стабильность куда важнее высокой или низкой стоимости. Надежность этого актива обеспечивает высокий приток иностранного капитала в отечественную экономику.

Андрей ФИЛАТОВ
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