Проблемы российской валюты имеют временный характер и совсем скоро сойдут на нет

Курс рубля к западным валютам снижался два дня подряд. Высока вероятность того, что подобная тенденция продолжится и сегодня. В ходе вчерашних торгов на Московской бирже российская валюта потеряла 14 коп. к доллару США и 53 коп. к евро. На открытии сегодняшней сессии котировки немножко скорректировались (доллар опустился на 8 коп., евро – на 10), но что будет дальше – сказать сложно. В настоящий момент $1 стоит 56,94 руб., €1 – 70,56 рубля.



К негативным факторам, которые давят на рубль в последние дни (ожидание новых санкций со стороны Минфина США, грядущее повышение ставки ФРС и снижение ставки Банка России), сегодня прибавится еще один, но очень серьезный. "Деревянному" придется непросто.

Ослаблению национальной валюты может поспособствовать снижение цен на нефть. Накануне стоимость барреля опустилась до 64,54 доллара. Это произошло после того, как Соединенные Штаты объявили на весь мир о росте добычи сланцевой нефти. Именно активность американцев сводит на нет все старания участников соглашения ОПЕК+, которые держат добычу на низком уровне и отказываться от такой тактики пока не собираются.

Однако далеко идущих выводов делать не стоит. Снижение курса рубля наверняка является временным. Слишком сильно российская валюта не просядет – фундаментальных предпосылок для этого нет. Наоборот, уже к концу месяца российская валюта имеет все шансы отыграть потери, считает начальник аналитического департамента УК БК "Сбережения" Сергей Суверов. В любом случае крайне маловероятно, что курс доллара выйдет за пределы коридора 56-58 рублей. За сохранность рублевых сбережений россияне могут не беспокоиться.

В пользу рубля сыграют сразу несколько факторов. Во-первых, в США творится политическая чехарда. Накануне президент Дональд Трамп уволил с поста госсекретаря Рекса Тиллерсона. Биржи отреагировали моментально: акции упали, доллар ослаб. Снижение "американца" к основным мировым валютам уменьшит давление на рубль уже сегодня.

Во-вторых, Министерство финансов РФ на фоне ослабления рубля сократило покупки иностранной валюты на 100 млрд рублей. Для "деревянного" это должно стать мощной поддержкой.

В-третьих, несмотря на угрозу санкций и изменения в ставках, спрос на российские облигации федерального займа очень высок. Это также работает на укрепление валюты.

В-четвертых, приближается очередной налоговый период. В это время экспортеры активно скупают рубли на внутреннем рынке, чтобы расплатиться с государством. А потому национальная валюта будет пользоваться повышенным спросом.

Наконец, итоги президентских выборов придадут рублю дополнительную устойчивость. Ощущение стабильности высоко ценится в финансовом мире, а потому в конце месяца стоит ожидать всплеска интереса со стороны иностранных инвесторов к российским активам и валюте.