Россия влезла в новые долги, но деревянному это не поможет

В среду, 28 февраля, Минфин России предложил к размещению максимальный более чем за девять месяцев объем облигаций федерального займа (ОФЗ). Речь идет о двух выпусках долговых валютных бумаг с погашением в феврале 2024 г. и в мае 2034 г. на общую сумму 50 млрд рублей.

Облигации были сметены с рынка подобно горячим пирожкам, причем, как и прежде, одними из наиболее заинтересованных покупателей ОФЗ оказались иностранные инвесторы. "Иностранцы активно покупают российский госдолг, их доля – более 30%", – заявил "Утру" начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергей Суверов.

"Хотя это и был рекордный объем, но свой спрос он нашел – выпуск №26223 разместился с превышением спроса втрое, а №26225 – в 2,5 раза", – пояснил "Утру" ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

Причин столь высокого интереса инвесторов к российским долгам сегодня как минимум две, причем и та, и другая основываются на одном базовом принципе – российские ОФЗ являются прекрасным инструментом для рыночных спекуляций.

Во-первых, и прежде всего, это сохраняющаяся на достаточно высоком уровне процентная ставка. Большинство рыночных спекулянтов банально зарабатывает на разнице ставок у себя на родине и в России. При этом все они прекрасно понимают, что подобная "вилка" будет сохраняться не всегда, и золотой поток скоро просто пересохнет.

"С инфляцией у нас все хорошо, более того, летом мы можем увидеть дефляцию. А это значит, что ЦБ будет более агрессивно понижать ключевую ставку, – сказал вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский. – Пока ставки у нас высокие, иностранцы к нам заходят – около трети объема оборотов и в ОФЗ, и чуть больше в евробондах. То есть получается, что, пока ставки высокие, надо успеть вскочить в последний вагон – занять как можно больше".

Во-вторых, своеобразным стартовым свистком послужило решение рейтингового агентства S&P Global Ratings, на днях повысившего рейтинги РФ на одну ступень, что позволило российским займам выйти из "мусорной" категории в иностранной валюте.

Казалось бы, происходящему стоит только радоваться: иностранные инвесторы сами несут Минфину РФ свои доллары, которые пойдут на пополнение резервов, а рубль все прибавляет и прибавляет "в весе". Вместе с тем на деле все далеко не так просто и безоблачно.

Долларовый ручеек от размещения ОФЗ, питающий страну после наложения санкций на нее и ее экономических субъектов, снова журчит, но, как уже говорилось выше, питающая его разница процентных ставок неизбежно сокращается. Предположительно, уже к середине года этой разницы может просто не остаться. А значит, его пересыхание становится сегодня исключительно вопросом времени.

Насколько вообще рискованна вся эта "кухня" с ОФЗ для экономики страны и ее национальной валюты? Еще совсем недавно многие эксперты высказывали опасения, что она может пасть жертвой западных санкций, предполагающих запрет или ограничения на покупку иностранными инвесторами российского долга.

Судя по последним заявлениям, доносящимся с другой стороны Атлантики, введение в отношении него ограничений пока не предусматривается. Вопрос лишь в том, насколько долгим окажется это самое "пока" – улучшения отношений между РФ и Западом в ближайшей перспективе явно не просматривается.

Не менее тревожной видится и обратная сторона "триумфального" решения S&P, избавившего РФ от "мусорного" рейтинга. В сопроводительной записке к решению рейтингового агентства указывается на то, что темпы роста российской экономики останутся вдвое ниже среднемировых в ближайшие годы. Причиной тому санкции, ограничения доступа к современным технологиям, неблагоприятный бизнесклимат и дальнейшее огосударствление экономики.

По расчетам S&P, темпы роста ВВП РФ, в 2018 г. составят 1,8% (против 3,4% у мировой экономики). В следующие три года они снизятся до 1,7%.

Все это говорит о том, что новых стимулов к покупке российского долга после выравнивания ставок у иностранных (и отечественных) инвесторов просто не останется. Более того, особенностью спекулятивного капитала является его непостоянство и высокая подвижность.

А это значит, что, когда на рынке ОФЗ станет совсем "скучно", инвесторы неизбежно устроят их массовую распродажу. Со всеми последствиями для экономики и рубля, поразительная устойчивость которого во многом обязана все тем же спекулятивным капиталам.