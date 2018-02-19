Колебаний курса на горизонте не предвидится

Российская валюта зашла в тихую гавань. В ближайшее время ее курс не будет подвергаться значительным колебаниям. Если не произойдет ничего экстраординарного, стоимость рубля останется стабильной.



Сегодня утром на Московской бирже рубль практически не изменил своих котировок по отношению к основным валютам. К 11:30 мск доллар потерял в цене 4 коп. и установился на уровне 56,36 рубля. Евро подорожал на 1 коп., до 69,96 рубля. Таким образом, "деревянный" вот уже полторы недели укрепляется по отношению к доллару, который за этот период потерял больше 2 рублей.

Главным фактором поддержки рублевой устойчивости остается нефть. Пока что нет никаких оснований предполагать, что в обозримом будущем в этом плане что-то изменится.

В понедельник цена черного золота продолжила расти. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на торгах в Лондоне поднялась на $0,55 (0,85%), до $65,39 за баррель. В пятницу, 16 февраля, контракты также дорожали – на $0,51 (0,79%), до $64,84 за баррель. Всего же за последнюю неделю смесь Brent выросла в цене на 3,3%.

Нефтяной рынок частично восстановил позиции после существенного снижения в конце января. Этому поспособствовали новости о том, что Соединенные Штаты расчехлили свои сланцевые установки и намерены быстро нарастить добычу. Примерно в то же время и рубль начал падать в цене. Переломным моментом было восстановление фондового рынка, акции на биржах стали снова постепенно расти в цене. Опасения по поводу того, что спрос на нефть уменьшится, улетучились, а потому котировки пошли вверх. К тому же оказалось, что запасы черного золота в США не так велики, как всем казалось.

Эксперты, впрочем, отмечают, что рубль постепенно перестает быть настолько "нефтезависимым". "Если раньше при изменении цены барреля черного золота в районе $5 курс рубля "скакал" в диапазоне до 10%, то сейчас максимум, на что способен рынок, это 1-2%. И такая волатильность уже не является колебанием, кроме как для тех, кто играет на валютном рынке", – приводит "Российская газета" мнение члена совета директоров АКГ "Финэкспертиза" Агвана Микаеляна.

Росту рубля также помогают снижение курса доллара и высокий спрос на российские государственные облигации. Еще одним позитивным фактором является приближение налоговых выплат. В России наблюдается повышенный спрос на рубли, благодаря чему отечественная валюта растет в цене.

"Рубль также с оптимизмом ждет решения агентства Standard & Poor’s по рейтингу России, которое будет принято 23 февраля, - участники рынка надеются на повышение рейтинга", – добавляет аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев, которого цитирует "Регнум".