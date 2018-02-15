Рубль пошел вверх
Российская валюта сбросила с себя легкое оцепенение и
принялась решительно отыгрывать утраченные позиции. Накануне "деревянный"
заметно усилился к доллару и евро. По отношению к американской валюте рубль
вернулся к показателям начала месяца: курс упал ниже отметки в 57 рублей.
Утренние торги в четверг на Московской бирже открылись умеренным ростом рубля. В начале дня американская валюта потеряла 11 коп., европейская – шесть. Таким образом, текущий курс доллара составил 56,6 руб., курс евро – 70,57 рубля.
Судя по всему, сегодня российская валюта продолжит вчерашний почин и будет укрепляться к ключевым валютам. В пользу этого говорят сразу несколько факторов.
Во-первых, в России начинается февральский период налоговых выплат. Это означает, что крупным экспортерам потребуются рубли, чтобы рассчитаться с государством. Спрос на российскую валюту на внутреннем рынке вырастет, а значит, и увеличится ее цена.
Во-вторых, заокеанский фондовый рынок после очередной бури должен стабилизироваться. Вслед за этим последует фиксация прибыли (то есть держатели ценных бумаг продадут часть своих активов), а свободные деньги могут быть вложены в рынки развивающихся стран, в том числе в рубли. Для российской валюты это дополнительный плюс.
В-третьих, нефть продолжает дорожать. Накануне апрельские фьючерсы на смесь марки Brent выросли в цене до $63,05 за баррель. Соответственно, дорожает и рубль.
В-четвертых, доллар опять чувствует себя не лучшим образом. Он дешевеет по отношению к большинству главных мировых валют. Это объясняется плохой статистикой, поступившей накануне из США. Выяснилось, что в январе розничная торговля в Штатах вопреки ожиданиям упала на 0,3% в месячном выражении. Инвесторам это не понравилось.
Финансовый аналитик Борис Белкин полагает, что особенно заметным укрепление рубля будет в рамках утренних торгов, по итогам которых устанавливается официальный курс доллара и евро на следующий день. Так что Центробанк запросто может поднять эти показатели.
На данный момент они составляют 57,59 руб. за $1 (на 18 коп. меньше предыдущего уровня) и 71,23 за €1 (на 6 коп. больше).
А премьер-министр России Дмитрий Медведев во время Российского инвестиционного форума заявил, что финансовая система нашей страны и курс национальной валюты устойчивы, цитирует "Газета.ру".
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