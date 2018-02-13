Рубль толкают вверх
Рубль скакнул вверх на вчерашних торгах. В ближайшие пару дней он будет вести себя относительно спокойно. Негативные факторы уравновешиваются позитивными сигналами.
Накануне на Московской бирже российская
валюта существенно укрепилась и к доллару, и к евро. Единица американской
валюты за день упала в цене на 57 коп., до 57,83 руб., единица европейской -
на 37 коп., до 71,09 рубля.
В последние дни аналитики предсказывали рублю постепенное ослабление. Этого пока не произошло, но такая опасность все еще существует. Если нефть будет дешеветь, а власти США сделают какой-нибудь намек на возможность введения санкций против РФ, это поколеблет устойчивость российской валюты.
Но хороших новостей заметно больше. Во-первых, фондовый рынок начал укрепляться после падения на прошлой неделе, отмечает "Российская газета". Инвесторы немного успокоились и вновь проявляют интерес к рублевым активам.
Во-вторых, представители ОПЕК накануне высказали мнение о том, что в 2018 г. рост спроса на нефть окажется выше ожиданий. Покупателям может понадобиться больше топлива, чем обеспечивают традиционные поставщики и производители сланцевой нефти, которые наращивают добычу. В этом случае стоимость черного золота повысится, вслед за этим укрепится и рубль.
В-третьих, на этой неделе, а именно в четверг, 15 февраля, в России стартует очередной период налоговых выплат. Компаниям понадобится большое количество рублей, чтобы расплатиться с государством. Спрос на отечественную валюту на внутреннем рынке вырастет, а вместе с тем – и курс этой самой валюты.
В-четвертых, российская экономика в преддверии президентских выборов показывает очень хорошие результаты. ВВП растет, золотовалютные резервы – тоже, инфляция не повышается, на российские гособлигации наблюдается повышенный спрос. В результате на будущей неделе агентство S&P, как ожидается, повысит кредитный рейтинг России, что также поможет рублю дополнительно укрепиться.
В-пятых, доллар недолго укреплялся к мировым валютам. На этой неделе он вновь начал падать. Сегодня утром курс евро поднимался до $1,2306 против $1,2292 на предыдущих торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) опустился на 0,18%, до 90,04 пункта. Автоматически это означает рост курса рубля по отношению к американской валюте.
Таким образом, российская валюта вступает в полосу стабильности. Если не произойдет ничего экстраординарного, она может укрепиться до 55-56 руб. за $1 и до 70 руб. за 1 евро.
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