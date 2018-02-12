Рубль будет слегка штормить

Российская валюта избежит резкого краха, но будет постепенно обесцениваться

Российская валюта продолжает дешеветь относительно доллара и евро. С начала месяца курс доллара вырос уже на 2,5 рубля. Аналитики считают, что ослабление "деревянного" в ближайшие дни несколько замедлится, но не прекратится.



На торгах в пятницу, 9 февраля, произошла небольшая коррекция, то есть рубль слегка отыграл потерянные позиции. В последний день недели на Московской бирже он укрепился на 2 коп. по отношению к доллару – до 58,4 руб. – и на 5 коп. по отношению к евро, до 71,46 рубля.

Пятничное решение Банка России о снижении ключевой ставки на 0,25% (до 7,5%) практически не отразилось на курсе рубля (хотя по всем правилам он должен был немного ослабнуть). Решение было ожидаемым: Центробанк проводит предсказуемую политику постепенного снижения ставки.

А вот что действительно может повлиять на колебания курса, так это нефтяные котировки. После снижения на прошлой неделе черное золото вновь начало дорожать. В ближайшее время его стоимость может подняться до $64 – 65 за баррель. В этом случае курс доллар опустится к 57,5 руб., евро – к 71 рублю. Поддерживают рубль и фундаментальные показатели: национальная экономика растет, государственные облигации пользуются повышенным спросом у инвесторов.

Но эти позитивные факторы могут запросто быть перебиты новостями о коммерческих запасах и добыче нефти в США, которые выйдут в среду, 14 февраля. Если подтвердятся прогнозы о том, что американцы нарастили добычу, то нефть может обвалиться до $61 за баррель, а рубль в этом случае подешевеет.

Ситуация с возможным влиянием американских санкций на устойчивость российской валюты остается неопределенной. "Можно немного выдохнуть – ненужный риск, довлевший над гособлигациями и рублем, исчез. Но и расслабляться также не стоит: министр финансов США Стивен Мнучин недавно заявил, что Соединенные Штаты в дальнейшем продолжат расширять санкции в отношении России", – объяснил старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук, цитирует "Российская газета".

В ближайшие недели (по крайней мере, до президентских выборов в России) резкого обвала национальной валюты не произойдет. Но колебания курса могут быть весьма заметными.

"Мировые рынки сейчас штормит, геополитический фон неспокойный. В таких условиях инвесторы могут отдать предпочтение проверенной тихой гавани – американскому доллару", - отметил эксперт. Это снизит относительную ценность рубля.