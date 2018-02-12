Рубль будет слегка штормить
Российская валюта продолжает дешеветь относительно доллара и
евро. С начала месяца курс доллара вырос уже на 2,5 рубля. Аналитики считают,
что ослабление "деревянного" в ближайшие дни несколько замедлится, но
не прекратится.
На торгах в пятницу, 9 февраля, произошла небольшая коррекция, то есть рубль слегка отыграл потерянные позиции. В последний день недели на Московской бирже он укрепился на 2 коп. по отношению к доллару – до 58,4 руб. – и на 5 коп. по отношению к евро, до 71,46 рубля.
Пятничное решение Банка России о снижении ключевой ставки на 0,25% (до 7,5%) практически не отразилось на курсе рубля (хотя по всем правилам он должен был немного ослабнуть). Решение было ожидаемым: Центробанк проводит предсказуемую политику постепенного снижения ставки.
А вот что действительно может повлиять на колебания курса, так это нефтяные котировки. После снижения на прошлой неделе черное золото вновь начало дорожать. В ближайшее время его стоимость может подняться до $64 – 65 за баррель. В этом случае курс доллар опустится к 57,5 руб., евро – к 71 рублю. Поддерживают рубль и фундаментальные показатели: национальная экономика растет, государственные облигации пользуются повышенным спросом у инвесторов.
Но эти позитивные факторы могут запросто быть перебиты новостями о коммерческих запасах и добыче нефти в США, которые выйдут в среду, 14 февраля. Если подтвердятся прогнозы о том, что американцы нарастили добычу, то нефть может обвалиться до $61 за баррель, а рубль в этом случае подешевеет.
Ситуация с возможным влиянием американских санкций на устойчивость российской валюты остается неопределенной. "Можно немного выдохнуть – ненужный риск, довлевший над гособлигациями и рублем, исчез. Но и расслабляться также не стоит: министр финансов США Стивен Мнучин недавно заявил, что Соединенные Штаты в дальнейшем продолжат расширять санкции в отношении России", – объяснил старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук, цитирует "Российская газета".
В ближайшие недели (по крайней мере, до президентских выборов в России) резкого обвала национальной валюты не произойдет. Но колебания курса могут быть весьма заметными.
"Мировые рынки сейчас штормит, геополитический фон неспокойный. В таких условиях инвесторы могут отдать предпочтение проверенной тихой гавани – американскому доллару", - отметил эксперт. Это снизит относительную ценность рубля.
Скандальная Олимпиада-2018 официально открылась
Сценарий праздника держался в строгом секрете
Рубль спасли американцы
Обвал фондовых индексов неожиданно укрепил российскую валюту
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
- Раскрыта тайна похищения людей пришельцами
Сирия
- Погибшего пилота Су-25 доставили на родину
- Миссия сбитого в Сирии пилота Су-25 оставила вопросы
- Российский Су-25 в Сирии сбили специально
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина