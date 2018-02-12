Россию наводнили деньги беглых олигархов
С начала 2018 г. в Sberbank Private Banking на фоне разговоров об очередной волне ограничительных мер Вашингтона в адрес Москвы российские предприниматели стали массово переводить деньги из-за рубежа. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщила глава структуры Евгения Тюрикова.
По ее словам, в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован почти трехкратный рост активов Sberbank Private Banking – приток средств составил "сотни миллионов долларов". При этом порог входа в SPB составляет 100 млн рублей.
"Тикеты возвращаются крупные. В основном приток средств из Швейцарии, из Лондона, и Австрия тоже, но сильно меньше", – цитирует ТАСС Тюрикову.
Причиной такого движения она назвала санкционные ожидания российского бизнеса. "Конец декабря и январь все прожили с ощущением, что будут санкции", – считает представитель компании.
Тюрикова отметила, что состоятельные россияне стали чаще инвестировать в акции – такой тренд зафиксирован в конце третьего квартала 2017 года. Если раньше в акциях в среднем хранилось 2-3% инвестиционного портфеля, то сегодня этот показатель увеличился до 12-15%.
Она добавила, что в целом рост числа клиентов наблюдается с середины 2016-го из-за деофшоризации. Кроме того, увеличился приток средств из других банков, в частности, благодаря санациям, уточнила глава Sberbank Private Banking.
Напомним, в РФ с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016-го прошел первый этап амнистии капитала, позволивший налогоплательщикам без уголовной или административной ответственности и уплаты налогов за прошлые периоды задекларировать в России свои активы, расположенные в иностранных юрисдикциях. Второй этап амнистии должен стартовать 1 марта 2018-го и продлиться до 28 февраля 2019 года.
Sberbank Private Banking – подразделение корпоративно-инвестиционного
бизнеса Группы Сбербанк, которое занимается обслуживанием премиальных
клиентов.
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