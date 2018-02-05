Рубль рухнет в марте

К весне российская валюта обесценится на 10%

"Деревянный" продолжает дешеветь по отношению и к евро, и к доллару. И новую неделю он начал с падения, что явно видно по данным Московской межбанковской валютной биржи.

На открытии торгов курс американской валюты вырос на 7 коп. - до 56,17 рубля. Поднялся в цене и евро. За него теперь дают на 4 коп. больше - 70,49 рубля.

Министерство финансов США побоялось вводить ограничения на закупки облигаций федерального займа РФ. Таким образом, миновала основная угроза, висевшая в последние месяцы над российской валютой.

Однако это не привело к укреплению рубля. Он продолжает торговаться на своем привычном уровне. При этом в течение месяца-двух "деревянный" ожидает новая буря, говорят эксперты.



Это произойдет по естественным причинам. "Мы не ждем заметного падения курса рубля. Но коррекция по валютным парам доллар/рубль и евро/рубль однозначно назрела", - приводит "Газета.ру" мнение руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского.

Российская валюта, увы, несамодостаточна. Ее сильное укрепление в последние 2,5 месяца - это следствие не силы рубля, а слабости доллара. Он дешевеет ко всем мировым валютам, в первую очередь к евро. Экономики США и Евросоюза борются между собой. У каждой из них есть свои сильные и слабые стороны, но пока что поединок складывается не в пользу доллара. В результате рубль снова достиг локальных максимумов к доллару, поясняет генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов.

Кажется, что санкции на российские облигации федерального займа власти США все-таки вводить не будут. Однако глобально для рубля это ничего не изменит. Дело в том, что такие ожидания (хоть они и казались чересчур оптимистичными) уже заложены в текущие котировки. Больше двигать национальную валюту наверх они не смогут.

"Рубль начнет слабеть по мере приближения президентских выборов, которые являются большим стрессом для всех финансовых рынков: участники надеются, что статус-кво на политической арене России сохранится, но не уверены в этом полностью", - отметил Шустов.

Другими стрессовыми факторами для российской валюты являются зависимость от цены на нефть, дефицит Пенсионного фонда, продолжение санкций и неэффективность бюрократического аппарата. Поэтому есть все основания полагать, что доллар уже к концу марта превысит планку в 60-62 рубля. Покупку американской валюты ниже этого порога для долгосрочного инвестирования аналитики считают оправданной.

Именно так и поступает Министерство финансов РФ, переводя, согласно бюджетному правилу, в американскую валюту все дополнительные доходы от экспорта углеводородов и откладывая ее в резервные фонды. Финансовые власти нашей страны не сомневаются в том, что доллар заметно подорожает на отрезке 3-5 лет. Следовать примеру ведомства Антона Силуанова могут и простые россияне: покупка долларов про запас является отличной страховкой от девальвации национальной валюты.

США всерьез намерились выбиться в мировые лидеры по уровню нефтедобычи. Дорогая нефть и снижение извлечения странами ОПЕК+ дают американцам в руки все козыри. Риск снижения цены нефти марки Brent очень велик, а это может потащить за собой вниз и рубль, говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

"В ближайшие дни динамика валютных курсов на московской бирже будет определяться конъюнктурой нефтяных цен, общим настроем международного валютного рынка относительно доллара США и спросом на очередные выпуски ОФЗ. По совокупности поступающих данных рубль может ослабнуть против доллара даже на фоне отсутствия санкций со стороны США", - указывает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Проблема рубля в том, что его курс находится на максимальных отметках с апреля прошлого года. Для дальнейшего роста требуются действительно серьезные причины, а их нет, полагает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ. Он не сомневается, что в ближайшее время американская валюта запросто может скакнуть с нынешних 56,5 до 58 руб. за $1, а дальше будущее представляется весьма туманным.