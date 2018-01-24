Российская валюта затаилась в ожидании тревожных новостей

Курс "деревянного" после резвого роста в начале месяца остепенился. По итогам вчерашнего дня рубль расчетами "завтра" вырос на 14 коп. к доллару и на 6 коп. к евро. В итоге стоимость $1 составила 56,35 руб., за €1 на бирже давали 69,29 рубля.



В среду, 24 января, торги на Московской бирже открылись разнонаправленно. Доллар продолжил дешеветь, евро же отыграл вчерашние потери. После этого курс российской валюты стал снижаться. К 11 часам утра рубль снизился к американской валюте на 5 коп., к европейской - на 20 копеек.

Пока что колебания валютного курса происходят внутри достаточного узкого коридора 56,2-56,8 руб. за $1 и 68,85-69,55 рубля за 1 евро. Это продолжается уже девятый день. За установленные границы российская валюта не выходит. Поэтому заранее хоронить рубль не следует. К концу торговой сессии его стоимость может вернуться к вчерашним показателям.

Аналитики отмечают, что на данный момент экономические новости перестали оказывать заметное влияние на валютные пары. Боковое движение (колебание курса в рамках маленького диапазона) рубля в парах с долларом и евро наблюдается несмотря на общее ослабление американской валюты, налоговый период и дорожающую нефть. Все эти факторы должны толкать стоимость рубля вверх, но этого не происходит. Потенциал этих новостей уже исчерпан.

Американская валюта также слабо реагирует на внешние раздражители, отмечает "Эксперт". Доллар практически не отыграл сообщения о возобновлении работы правительства США, хотя это должно было привести к существенной коррекции курса. Не приводят к отскоку курса доллара и ряд позитивных новостей об американской экономике, а также ряд обнадеживающих словесных интервенций представителей ФРС. Возможно, это объясняется тем, что теперь динамика курса американской валюты в большей степени определяется новостями из других финансовых столиц и действиями мировых центробанков.

Пока что экономические известия имеют позитивную окраску для российской валюты, указывает аналитик Alpari Владислав Антонов. Доллар США попал под давление на фоне снижения доходности десятилетних летних облигаций Федеральной резервной системы. Эксперты с Wall Street считают, что его продажи вызвало решение администрации президента США Дональда Трампа ввести ввозную пошлину в размере 30% на ряд товаров из Китая. При этом доходность российских ОФЗ повышается в преддверии очередных аукционов, которые Минфин РФ проведет сегодня вечером. Сможет ли рубль возобновить движение вверх, станет известно уже к вечеру.

Риски для рубля заключены в вероятном снижении стоимости нефти. Согласно опубликованному отчету Американского института нефти, запасы сырья в Соединенных Штатах оказались куда выше ожидаемого уровня. Если данные подтвердит Минэнерго США, черное золото может упасть в цене, потащив за собой рубль. Сейчас за 1 баррель Brent дают $69,8, и стоимость постепенно снижается.

Дальнейшая тенденция рублевого курса прояснится после конкретизации пакета санкций, принятых Вашингтоном. При худшем раскладе (если ограничения будут иметь институциональный характер) рубль может заметно потерять в цене.