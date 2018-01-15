Российскую валюту ждут трудные времена

Несмотря на то что цены на нефть ставят новые рекорды, курс рубля может упасть. Как сообщает The Bell, к концу первого квартала 2018 г. российская валюта способна "похудеть" на 4%. Причиной падения могут стать закупки Минфином валюты для пополнения Фонда национального благосостояния, а также дальнейшие санкции США, считают аналитики Nordea и UBS.

Кроме того, на курс рубля может повлиять падение привлекательности системы кэрри-трейд. По мнению экспертов, если Центробанк РФ и ФРС США не изменят свою политику, схема может перестать приносить выгоду инвесторам уже в этом году, что вызовет отток спекулянтов с российского рынка.

Цены на нефть также вскоре могут перестать расти. "Мы находимся в точке, где инвесторы начинают нервничать, поскольку рынок перегрет", - приводит издание слова президента аналитической компании WTRG Economics Джеймса Уильямса.

Пока ситуация складывается удачно для российской валюты - курс доллара с середины ноября прошлого года упал с 60 до 56 руб., а цена за бочку нефти равна 70 долларам. Однако аналитики предупреждают: все может измениться. При этом федеральный бюджет России на ближайшие 3 года сформирован из расчета стоимости нефти в $43,8 за баррель.