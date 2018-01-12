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Санкции прибили рубль

Фото: GLOBAL LOOK press/Ohde
У инвесторов в российскую валюту поубавилось оптимизма

Несмотря на то, что позиции рубля значительно укрепились в конце 2017 года и в первые дни 2018, и эксперты с уверенностью высказывали мнение, что эта тенденция продолжится как минимум до марта, в конце первой рабочей недели российская валюта начала резко терять "очки". Виной тому - возможные новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона, о которых активно заговорили за океаном, и которые жестко прокомментировали в Кремле.

Курс доллара США на "Московской бирже" 12 января за один день отыграл у рубля 14,25 копейки  и поднялся до 56,57 рублей.

Инвесторы с напряжением ждут заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о введении дополнительных санкций в отношении России. По информации СМИ, в список войдут более 50 бизнесменов входящих в ближайшее окружение руководства России и, вероятно, их семьи.

Впрочем, есть и еще один фактор, оказавший существенное негативное влияние на курс отечественной валюты - вниз пошли цены на нефть. В пятницу за бочку черного золота марки Brent давали $69,08, что на 0,26% меньше, чем на торгах предыдущего дня. Цены на нефть WTI также опустились на 0,47% и составили $63,5 за баррель.

И рубль вслед за ними пополз вниз. А ведь еще несколько дней назад подобного отката ничто не предвещало - с 30 декабря прошлого года Центральный банк России понизил официальный курс доллара к российской валюте до 57,60 руб, а уже 4 января "американец"и вовсе стоил 56,80 руб.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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