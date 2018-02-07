Судьбу России решат в США

Не только западные санкции мешают подъему отечественной экономики

Он не может расти быстрее 1,5 - 2% в год из-за целого ряда ограничений. К такому неутешительному выводу пришли специалисты РАНХиГС и Института Гайдара в своем новом макроэкономическом обзоре. По их мнению, как минимум пять причин мешают отечественному ВВП хорошенько разогнаться на фоне выхода из циклического спада и подорожания нефти.

Первый фактор - завершение балансировки на рынке труда. Девальвация рубля в начале 2015 г. и галопирующая инфляция снизили долю зарплат в ВВП, но затем эта тенденция развернулась в обратную сторону. Сегодня издержки компаний на труд снова повышают себестоимость производимой продукции, констатируют авторы документа.

Вторая проблема - инвестиции в основной капитал, точнее, их отсутствие. Доля прибыли компаний в ВВП сокращается, зато увеличиваются накопления остатков на их депозитных счетах в банках. То есть деньги, которые могли бы пойти на развитие производства, мертвым грузом оседают в финансовых учреждениях. Сами банки тоже не торопятся расширять кредитование реального сектора экономики.

Третий пункт - неопределенность экономической политики правительства после президентских выборов и ее последствий для делового климата. Правда, эта угроза ограничена первым кварталом текущего года. Но есть и другой фактор, нервирующий инвесторов, и он будет действовать весь год - риск введения новых санкций со стороны США.

Четвертое ограничение - усиление конкуренции на мировых рынках сырьевых товаров (не только углеводородов). Это мешает наращивать экспорт даже при увеличении цен на энергетические и прочие ресурсы.

И, наконец, последняя неприятность - исчерпание потенциала роста экспорта в сельском хозяйстве. Три года аграрный сектор был на высоте: сначала благодаря продуктовому эмбарго, потом - благоприятным климатическим условиям и рекордным урожаям. Это позволило завершить ряд крупных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, начатых еще до 2014 года.

Однако новых проектов из-за кризиса стало заметно меньше, а без импорта современных технологий рост урожайности тоже замедляется, пояснили экономисты. К этому можно добавить глобальное снижение цен на продовольствие, что также слегка затуманивает перспективы экспорта аграрной продукции.

Впрочем, его доля в общем экспорте России не настолько велика, чтобы всерьез считать этот риск одним из ключевых, отметилм независимые эксперты. В обострении конкуренции на сырьевых рынках они тоже не видят особой угрозы. Мировая экономика, в отличие от российской, растет достаточно бодро, и прибавка предложения компенсируется увеличением спроса.

Из всех рисков, перечисленных в обзоре, действительно существенными выглядят только два - проблема с трудовыми ресурсами и неопределенность относительно будущей экономической политики и санкций. Именно эта неопределенность сдерживает инвестиции. А все остальное является лишь отражением текущей сложившейся структуры роста ВВП.

"Санкционная политика отнимает у нас от 0,5% до 1% роста ВВП. И есть методы ее усиления. Сейчас это на тормозах спустили. Но в случае обострения ситуации на Украине или где-то еще у Запада есть способы надавить на Россию", - рассказал "Утру" вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский.

Но санкции - это лишь малая часть айсберга. Их все-таки можно учесть в бизнес-плане и как-то приспособиться. Главная проблема заключается все же во внутренней экономической политике.

У инвесторов просто нет уверенности в том, что текущие правила игры сохранятся на весь инвестиционный цикл, который, как правило, составляет минимум пять лет. И главное решение этой проблемы - создание благоприятных условий для инвестиций. В первую очередь, это означает возможность строить прогнозы по развитию бизнеса на фоне любых макроэкономических тенденций.

Что же касается рынка труда, Россия уже сползает в демографическую яму. С каждым годом численность экономически активного населения будет сокращаться. Сейчас эту проблему пытаются решить завозом мигрантов из ближайших среднеазиатских стран. Но их польза для экономики сомнительна, поскольку они просто выкачивают из нее деньги, засылая домой миллиарды долларов ежегодно. При этом профессиональная квалификация большинства таких работников весьма сомнительна.

"У нас занятость высокая, и если говорить о росте производства за счет создания новых рабочих мест, то рабочих рук у нас на сегодня крайне мало, а квалифицированных практически нет. Это действительно существенное ограничение. Это говорит о том, что условная китайская модель "в каждом дворе по доменной печи" у нас, скорее всего, не сработает. Мы должны ориентироваться на высокопроизводительные отрасли и самые современные технологии", - сообщил профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Но есть и еще более важные вещи, которые десятилетиями определяют жизнь страны, хотя в обзоре затрагиваются вскользь. "В их списке я не вижу главного риска - падения цен на сырье в результате политики ФРС США", - удивился Вязовский.

По его мнению, текущее ослабление доллара к основным мировым валютам - явление временное. Если новый глава ФРС будет продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, национальная валюта США вновь подорожает. Поможет ее укреплению и возвращение капиталов в страну в результате налоговой реформы Трампа. А рост процентных ставок и курса доллара - это не слишком позитивный фактор для нефти.

Эксперт прогнозирует, что к лету цена черного золота может опуститься ниже $60 за баррель. И это риск номер один для роста российской экономики, у которой все завязано на нефти.