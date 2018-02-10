США нашли способ уничтожить рубль

Катастрофическое влияние на российскую валюту начали оказывать события на биржевом и нефтяном рынке

Стабильность курса рубля, которую россияне наблюдали на протяжении последнего года, может уйти в прошлое. К концу недели курс по отношению к доллару рухнул, пробив важнейшую отметку в 58 руб/доллар. Курс единой европейской валюты к концу недели также резко вырос, подступив к отметке 72 руб/евро.

Что же происходит с рублем и почему он так резко начал сдавать позиции?

Ответов на этот вопрос сразу несколько. Во-первых, российская валюта не могла не поддаться общей панике, вызванной обвалом американских фондовых индексов. Самое печальное заключается в том, что масштабные финансовые обвалы в США, скорее всего, не закончились. Напротив, по мнению целого ряда аналитиков и участников рынка, грандиозные падения еще впереди.

Известный американский инвестор, миллиардер председатель совета директоров Rogers Holdings Inc. Джим Роджерс заявил в пятницу, что рынок ждет новый "медвежий" цикл, который будет катастрофичней всех прежних биржевых обвалов. Свой прогноз он связывает с увеличением объема долга в мировой экономике со времен финансового кризиса 2008 года. "Когда рынок снова вступит в медвежью фазу, а он это сделает, она будет худшей за всю нашу жизнь. Долги у всех, и они сейчас сильно выросли", – пояснил Роджерс.

Рост американских долгов действительно не устает поражать воображение. Так, в условиях нарастающего бюджетного дефицита в США при президенте Дональде Трампе, американские власти будут вынуждены занять на рынке порядка 1 триллиона долларов в текущем году.

"Госдолг США вырос при Трампе на 544 млрд долларов и сейчас превышает 20 трлн долларов (63 тысячи долларов на каждого жителя). Это самый большой долг (если перевести в золото) в истории человечества. Собственно, у Штатов уже нет вариантов, занимать или нет – даже обслуживание такого долга требует серьезных усилий", – пояснил "Утру" вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский.

Аналитики сходятся во мнении, что очередная волна заимствований обернется новой глобальной распродажей активов, со всеми вытекающими последствиями. В том числе и для рубля, который не может не реагировать на происходящее в мировой финансовой системе. Последнее падение рубля на фоне биржевого обвала в США подтверждает это предположение.

Поистине уничтожающее влияние на рубль могут иметь события, происходящие на нефтяном рынке. Здесь ситуация с каждым днем выглядит все более тревожно: неделя ознаменовалась массированным обвалом нефтяного рынка, стоимость барреля brent ушла ниже отметки в 63 доллара/баррель. Причиной тому стали США, дающие понять миру, что главные на этом рынке отныне – только они и никто другой.

По данным американского управления энергетической информации, на минувшей неделе в США добывалось в среднем 10,25 млн баррелей ежедневно, что является абсолютным рекордом, превосходящим показатели времен нефтяного бума 1970 года. По сравнению с концом января добыча нефти подскочила на 337 тысяч баррелей в сутки.

Создается впечатление, что США ставят целью обрушить выросшие за последнее время нефтяные цены. Вдобавок к росту добычи, они намерены продлить распродажу сырья из стратегического резерва и увеличить объем его реализации в 1,5 раза.

Эти планы заложены в соглашение по бюджету на 2018 год, достигнутое Конгрессом в четверг. Как сообщает Reuters, продажи нефти из государственных резервов решено продолжать вплоть до 2027 года.

Исключительные старания США по снижению стоимости нефти грозят российскому рублю большими неприятностями.

"Если нефть продолжит снижаться, а она уже с максимумов шесть долларов за бочку потеряла, то вернемся к падению этого рынка, – говорит Вязовский. – Ключевой уровень здесь – 64 долларов за баррель brent. Если неделю закрываем ниже – это очень плохой сигнал и для нефти, и для рубля. Рубль будет падать. Впрочем, до выборов и ЧМ-2018 он не упадет ниже отметки 60 руб. за доллар – проведут интервенции из ЗВР. После выборов и ЧМ, если нефть продолжит падать – а падать она скорее всего будет, – мы можем накопить девальвационный потенциал. Тогда снижение рубля продолжится, и ждать его будет уже можно в диапазоне 62 на 64 руб. за доллар".