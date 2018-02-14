Правительству станет труднее финансировать дефицит бюджета, и "деревянный" попадет под давление

Определенная стабильность, сложившаяся в последнее время на мировом и российском финансовых рынках, стремительно уходит в прошлое. Новые тектонические движения на них будут вызваны, как того и следует ожидать, серьезными изменениями ситуации с американским долгом, объемы которого превысили все мыслимые и немыслимые пределы.

Нравится это кому-то или нет, но расплачиваться за этот колоссальный глобальный дисбаланс предстоит не столько самим США, сколько всем остальным субъектам мирового финансового рынка. И Россия со своим рублем здесь не исключение.

Пока мир продолжает наслаждаться последними мгновениями стабильности, обусловленной хорошим состоянием главной экономики мира, часы нового кризиса неуклонно неудержимо приближают его начало.

Не далее как вчера банк Goldman Sachs Asset Management выступил с достаточно резким прогнозом, согласно которому доходность десятилетних казначейских облигаций США поднимется до 3,5% уже в ближайшие шесть месяцев. Рынок все меньше верит в американский долг и неизбежно закладывает в свои прогнозы резкое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Массовые распродажи инвесторами американского долга становятся все более привычным явлением. Так, на прошлой неделе доходность десятилетних бондов США вырастала до четырехлетнего максимума в 2,88%. Причиной послужили признаки ускорения инфляции и неопределенности вокруг ожидаемого ужесточения монетарной политики ФРС при ее новом председателе Джероме Пауэлле.

По мнению аналитиков, в текущем году Федрезерв повысит процентные ставки как минимум в три-четыре раза, подняв стоимость доллара. Параллельно будет происходить массовая распродажа им казначейских облигаций, купленных в рамках программы количественного смягчения в 2008-2009 годах.

Чем все эти ожидаемые движения могут грозить России и ее национальной валюте? Судя по комментариям экспертов, ничего хорошего ждать здесь не стоит. В зоне риска на сей раз могут оказаться уже российские долги, а с ними и все прочие активы.

"Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США – это, разумеется, не очень позитивная новость для российского госдолга, – пояснил "Утру" вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский. – Дело в том, что это происходит на фоне понижения ЦБ РФ ключевой ставки. Сейчас она составляет 7,5% годовых. Если Федрезерв поднимет ставки до 3,5%, то дисконт между доходностью российских и американских бумаг сильно сократится".

По словам эксперта, это может привести к тому, что из отечественных ОФЗ (являющихся самым привлекательным активом для иностранных инвесторов) уйдут покупатели-иностранцы, которые играли на разнице процентных ставок (так называемые кэрри-трейдеры). В этой ситуации российскому правительству будет труднее финансировать дефицит бюджета. А это значит, что рубль, скорее всего, окажется под давлением продавцов.

Наихудшим исходом Алексей Вязовский считает возможный уход иностранцев из российских активов. "Если же какие-либо другие факторы вмешаются в эту картину, предсказать, как поведут себя кэрри-трейдеры, будет просто невозможно", – предупредил эксперт.

Еще более пессимистично на ситуацию и судьбу рубля смотрит аналитик ФК "Калита-финанс" Дмитрий Голубовский. По его мнению, происходящее приведет к жесткой коррекции рынка акций и падению всех прокси-валют.

"Вырастут евро, иена, франк, в меньшей степени фунт. Сырьевой рынок будет пребывать в волатильности и, скорее, тоже упадет, – отметил в разговоре с корреспондентом "Утра" Дмитрий Голубовский. – Поэтому сырьевые валюты также ослабнут. В отличие от многих "родственных" валют, рубль получит двойной удар: как через падение финансовых рынков мира, так и ослабление мирового рынка нефти".