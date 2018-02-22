Доллар бросится в атаку на рубль
Власти США предпринимают активные усилия по укреплению курса национальной валюты. Они сумели убедить инвесторов в том, что в повышении ключевой ставки нет ничего страшного. В результате на будущей неделе стоимость доллара может заметно вырасти, что негативно скажется на курсе рубля.
Федеральная резервная система США заявила, что повышение ставок будет способствовать укреплению рынка труда и снижению инфляции. В результате доходность американских облигаций выросла. В перспективе это повышает привлекательность долларовых инвестиций и, как следствие, улучшает позиции доллара на валютном рынке, отмечает аналитик Nordea Bank
Татьяна Евдокимова.
Однако пока что стоимость рубля остается стабильной. В последний день торгов перед длинными выходными его курс практически не изменился по сравнению с предыдущей сессией. Такая картина наблюдается уже несколько дней. После того как позитивные и негативные факторы уравновесились, колебания курса прекратились.
К 13:00 мск на Московской бирже американская валюта стоила 56,76 руб. – ровно столько же, сколько и накануне. В утренней части торгов стоимость доллара не менялась более чем на 5 коп. в обе стороны. Евро ведет себя более резво: сначала его стоимость опустилась на 12 коп., потом вернулась к нулевой отметке. Сейчас европейская валюта подорожала к российской на 4 копейки. Ее текущий курс составляет 69,77 рубля.
Российская валюта в последние дни ведет себя достаточно апатично, вяло реагируя на внешний фон, приводит портал "Банки.ру" мнение старшего аналитика компании "Альпари" Романа Ткачука. Глобальных перемен в окружающем мире не происходит, а против мелких и привычных раздражителей рубль уже выработал иммунитет.
К тому же положительные и отрицательные известия нейтрализуют друг друга. К первым можно отнести близость налогового периода (экспортеры активно продают валюту и покупают рубли), ожидание повышения рейтинга России агентством Standard & Poor's (чем выше рейтинг, тем охотнее иностранцы покупают рубли и российские ценные бумаги) и дорогую нефть (чем выше цены, тем больше поступления в российскую казну).
Ко вторым – усиление доллара на мировых рынках, снижение интереса инвесторов к валютам развивающихся стран, некоторое ослабление интереса к облигациям федерального займа (инвесторы, похоже, перебрали ценных бумаг и теперь "переваривают" их), а также активную скупку иностранной валюты Министерством финансов РФ (власти продолжают наполнять кубышку на черный денег сверхдоходами от продажи дорожающих нефти и газа).
В ближайшие дни, как ожидается, рубль продолжит свой мирный сон. Встряхнуть его могут лишь резкие скачки нефтяных цен – если запасы черного золота в США окажутся выше ожидаемого, нефть подешевеет, а вместе с ней упадет и рубль. Правда, падение будет некатастрофичным: российская валюта, а вместе с ней и все россияне отделаются лишь легким испугом.
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