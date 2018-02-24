"Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
Минфин США запустил давно обещанную масштабную программу увеличения государственного долга. Рынку предложены облигации на беспрецедентную сумму: недельный объем размещения бумаг запланирован на уровне 258 млрд долларов – это абсолютный рекорд в истории страны. И, судя по всему, он будет поставлен.
Программа стартовала во вторник, и уже к четвергу большинство векселей и нот были распроданы, а американская казна пополнилась на 229 млрд долларов. Но это – только начало.
В I квартале 2018 года правительство США собирается позаимствовать на рынке 441 млрд долларов. В последний раз такими темпами Вашингтон наращивал госдолг в кризис 2008-го, когда срочно понадобились деньги на спасение национальной банковской системы. Однако суммарный спрос на казначейские бумаги США уже превышает это предложение – он достиг 489,5 млрд долларов.
Аналитики ожидают, что распродажа облигаций продолжится до конца года, поскольку дефицит государственного бюджета будет нарастать. Правда, обслуживание этих долгов обходится все дороже – повышенный аппетит инвесторов обеспечивается аналогичной доходностью ценных бумаг. Так, например, по трехмесячным векселям она оказалась максимальной с 2008 года.
Доходность по казначейским облигациям США быстро росла на протяжении последних несколько месяцев, напоминает вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский. И это, кстати, стало одной из причин того обвала, который наблюдался на фондовом рынке в конце января – начале февраля.
"Новые размещения, которые сейчас происходят, идут с повышенной премией к рынку. И, в принципе, я думаю, Минфин США разместится и будет приток, в том числе иностранных покупателей", – прогнозирует эксперт.
Правительство Трампа намеревалось начать новые рекордные заимствования еще в конце прошлого года, но разногласия между Белым домом и Конгрессом по вопросу повышения потолка госдолга помешали осуществлению этих планов.
По сути американские власти включили "долларовый пылесос", который соберет с рынка огромное количество национальной валюты. "Чтобы купить долговые бумаги Минфина США, нужно купить сначала доллар", – поясняет Вязовский. Теоретически это должно привести к росту курса доллара по отношению к другим мировым валютам (особенно развивающихся стран). Кроме того, укрепление доллара обычно означает снижение цен на сырьевые товары, которые торгуются на мировых рынках в американской валюте.
Эта ситуация потенциально опасна для цен на нефть, падение которых увлекает за собой и курс рубля. Но пока российская валюта держится молодцом и на действия американского Минфина особо не реагирует.
Негативные новости для нефти из США уравновешиваются позитивными: последние данные по ее запасам в стране оказались не очень хорошими, они снизились. То есть, соотношение спроса и предложения играет в пользу черного золота. Инвесторы делают вывод, что увеличение сланцевой добычи в США не особо сказывается на рынке, потому что растет спрос на энергоносители, и поэтому нефть сохраняет свои позиции. А пока цена эталонной марки Brent находится у отметки 65 долларов за баррель, рубль тоже достаточно стабилен.
Дополнительным фактором поддержки для российской валюты выступает внутренний спрос на рубли, обусловленный налоговым периодом. В этом месяце экспортеры сырья должны выплатить в бюджет рекордную сумму по налогу на добычу полезных ископаемых – 480 млрд рублей. Эти средства должны быть перечислены до 26 февраля. Еще через два дня наступит срок выплат по НДС и налогу на прибыль на общую сумму порядка 110 миллиардов.
Необходимость финансирования налоговых обязательств заставляет экспортеров наращивать продажи валюты. По некоторым оценкам, в начале следующей недели курс доллара может снизиться до 56 рублей.
В марте продажи валюты сократятся, но одновременно и российский Минфин должен умерить аппетиты. Если за февраль он собирается скупить валюты в Фонд национального благосостояния на 5,3 млрд долларов, то в марте – на 4,5 миллиарда.
С другой стороны, ожидается, что в первом месяце весны на заседании ФРС США будет в очередной раз повышена процентная ставка. При этом в целом прогнозируется, что в текущем году американский регулятор поднимет ставку не трижды, а четырежды из-за ускорения темпов инфляции в стране. И это тоже фактор, который теоретически должен привести к укреплению доллара.
Складывается достаточно парадоксальная ситуация: по всем параметрам выходит, что доллар должен расти, а он пока особой прыти не выказывает. Не исключено, что впредь американская валюта будет вести себя непредсказуемо, полагают некоторые эксперты. Ряд аналитиков считают, что общий тренд на ослабление доллара в этом году сохранится.
Но долгосрочные выводы делать еще рано. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с размещением казначейских бумаг США, продолжится ли рост их доходности и, следовательно, увеличение спроса со стороны иностранных инвесторов.
Россияне отчаялись накопить на жизнь
Объем сберегательных вкладов населения падает рекордными темпами
Российских керлингистов лишили медалей
Решение принято в отсутствие спортсмена
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
- НЛО прилетел в Беларусь за картошкой
- Инопланетяне посылают на Землю смерть
Сирия
- Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель
- США нашли оправдание удару коалиции в Сирии
- В Сирии рухнул построенный российскими военными мост
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина