"Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль

Правительство Трампа изымает с рынка огромное количество национальной валюты

Минфин США запустил давно обещанную масштабную программу увеличения государственного долга. Рынку предложены облигации на беспрецедентную сумму: недельный объем размещения бумаг запланирован на уровне 258 млрд долларов – это абсолютный рекорд в истории страны. И, судя по всему, он будет поставлен.

Программа стартовала во вторник, и уже к четвергу большинство векселей и нот были распроданы, а американская казна пополнилась на 229 млрд долларов. Но это – только начало.

В I квартале 2018 года правительство США собирается позаимствовать на рынке 441 млрд долларов. В последний раз такими темпами Вашингтон наращивал госдолг в кризис 2008-го, когда срочно понадобились деньги на спасение национальной банковской системы. Однако суммарный спрос на казначейские бумаги США уже превышает это предложение – он достиг 489,5 млрд долларов.

Аналитики ожидают, что распродажа облигаций продолжится до конца года, поскольку дефицит государственного бюджета будет нарастать. Правда, обслуживание этих долгов обходится все дороже – повышенный аппетит инвесторов обеспечивается аналогичной доходностью ценных бумаг. Так, например, по трехмесячным векселям она оказалась максимальной с 2008 года.

Доходность по казначейским облигациям США быстро росла на протяжении последних несколько месяцев, напоминает вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский. И это, кстати, стало одной из причин того обвала, который наблюдался на фондовом рынке в конце января – начале февраля.

"Новые размещения, которые сейчас происходят, идут с повышенной премией к рынку. И, в принципе, я думаю, Минфин США разместится и будет приток, в том числе иностранных покупателей", – прогнозирует эксперт.

Правительство Трампа намеревалось начать новые рекордные заимствования еще в конце прошлого года, но разногласия между Белым домом и Конгрессом по вопросу повышения потолка госдолга помешали осуществлению этих планов.

По сути американские власти включили "долларовый пылесос", который соберет с рынка огромное количество национальной валюты. "Чтобы купить долговые бумаги Минфина США, нужно купить сначала доллар", – поясняет Вязовский. Теоретически это должно привести к росту курса доллара по отношению к другим мировым валютам (особенно развивающихся стран). Кроме того, укрепление доллара обычно означает снижение цен на сырьевые товары, которые торгуются на мировых рынках в американской валюте.

Эта ситуация потенциально опасна для цен на нефть, падение которых увлекает за собой и курс рубля. Но пока российская валюта держится молодцом и на действия американского Минфина особо не реагирует.

Негативные новости для нефти из США уравновешиваются позитивными: последние данные по ее запасам в стране оказались не очень хорошими, они снизились. То есть, соотношение спроса и предложения играет в пользу черного золота. Инвесторы делают вывод, что увеличение сланцевой добычи в США не особо сказывается на рынке, потому что растет спрос на энергоносители, и поэтому нефть сохраняет свои позиции. А пока цена эталонной марки Brent находится у отметки 65 долларов за баррель, рубль тоже достаточно стабилен.

Дополнительным фактором поддержки для российской валюты выступает внутренний спрос на рубли, обусловленный налоговым периодом. В этом месяце экспортеры сырья должны выплатить в бюджет рекордную сумму по налогу на добычу полезных ископаемых – 480 млрд рублей. Эти средства должны быть перечислены до 26 февраля. Еще через два дня наступит срок выплат по НДС и налогу на прибыль на общую сумму порядка 110 миллиардов.

Необходимость финансирования налоговых обязательств заставляет экспортеров наращивать продажи валюты. По некоторым оценкам, в начале следующей недели курс доллара может снизиться до 56 рублей.

В марте продажи валюты сократятся, но одновременно и российский Минфин должен умерить аппетиты. Если за февраль он собирается скупить валюты в Фонд национального благосостояния на 5,3 млрд долларов, то в марте – на 4,5 миллиарда.

С другой стороны, ожидается, что в первом месяце весны на заседании ФРС США будет в очередной раз повышена процентная ставка. При этом в целом прогнозируется, что в текущем году американский регулятор поднимет ставку не трижды, а четырежды из-за ускорения темпов инфляции в стране. И это тоже фактор, который теоретически должен привести к укреплению доллара.

Складывается достаточно парадоксальная ситуация: по всем параметрам выходит, что доллар должен расти, а он пока особой прыти не выказывает. Не исключено, что впредь американская валюта будет вести себя непредсказуемо, полагают некоторые эксперты. Ряд аналитиков считают, что общий тренд на ослабление доллара в этом году сохранится.

Но долгосрочные выводы делать еще рано. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с размещением казначейских бумаг США, продолжится ли рост их доходности и, следовательно, увеличение спроса со стороны иностранных инвесторов.