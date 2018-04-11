Доллар полетел после угроз Трампа

Американская валюта обновила рекорд 2016 года

Президент США Дональд Трамп пообещал России нанести в скором времени ракетный удар по Сирии. На такие слова среагировала Московская биржа.

Курс доллара на торгах впервые с 30 ноября 2016 г. превысил отметку в 65 рублей.

Ранее курс евро поднялся выше 80 рублей. Так много единая европейская валюта в последний раз стоила в марте 2016-го.