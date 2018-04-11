Люди штурмуют обменники, чтобы успеть закупиться пока еще "дешевыми" долларами, и становятся жертвами обмана

Сегодня, 11 апреля, у дверей одного из пунктов обмена валют Санкт-Петербурга образовалась длинная очередь. В Лиговском переулке рядом с Московским вокзалом сразу скопилось порядка четырех десятков человек.

По их словам, такой ажиотаж никак не связан со стремительным обрушением рубля, которое наблюдается в последние дни. "Просто мне надо, поскольку я собираюсь в поездку", – оправдалась петербурженка в опросе корреспондента РИА "Новости".

Еще одна женщина заверила, что, наоборот, в обменнике собирается вернуть национальную валюту. Однако большинство предпочли отмолчаться.

В целом же пока не наблюдается большого наплыва скупщиков валюты. Периодически возникают небольшие очереди, но ничего из ряда вон выходящего, заверили сотрудники банковской сферы.

Между тем среди охотников за валютой есть одна пострадавшая. Это 52-летняя москвичка, которая за миллион рублей купила иностранные деньги из "банка приколов".

"Женщина пояснила, что пришла в операционную кассу, чтобы обменять 1 миллион рублей на евро. Там к ней подошел мужчина, который представился начальником пункта обмена валют и предложил помощь в обмене денег", – рассказали агентству полицейские.

Жертва мошенника передала ему паспорт и деньги. Тот, в свою очередь, пересчитал купюры, положил их в лоток для обмена и исчез. Только на улице женщина смекнула, что с ней провернули ловкий трюк. Когда рассмотрела, что у нее в руках шуточные банкноты.

Возбуждено уголовное дело. За мошенничество в крупном размере "начальник пункта обмена" может лишиться свободы на 6 лет.

Эта среда россиянам запомнится как день, когда доллар и евро достигли своего максимума последних двух лет. Американская и европейская валюты подпрыгнули до психологических отметок в 65 и 80 руб. соответственно. Сказались санкции США и заявления по Сирии заокеанского лидера.

Рубль ослабила геополитическая напряженность, отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, твечая на вопрос, когда национальная валюта прекратит обесцениваться. "Конечно, хотелось бы, чтобы она быстрее каким-то образом разрешилась положительно. Соотвественно, это снизит давление на рубль и снизит давление и нервозность в целом на финансовую экономику", – цитирует Силуанова Telegram-канал LIFE SHOT.