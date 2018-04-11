Рубль очнулся после нокаута

Российская валюта пытается отыграться

В среду, 11 апреля, доллар и евро упали по отношению к рублю, не сумев удержать достигнутые днем позиции.

По данным торгов Московской биржи, курс доллара на 20.20 равен 62 руб. 73 коп., евро – 77 руб. 64 копейки. При этом на сегодняшних торгах доллар превышал отметку в 65 рублей, а евро – 80 рублей.

Аналитики считают, что рубль сумел отыграться на заявлении министра обороны США Джеймса Мэттиса. Днем 11 апреля он объявил, что США пока оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, подчеркнув при этом, что Пентагон готов представить президенту Дональду Трампу военные варианты действий.

Эксперты отметили, что за последние три дня основные резервные валюты подорожали примерно на 12%, поэтому коррекция рубля была ожидаема. Возможно, на положительную динамику российской валюты повлиял и рост цен на черное золото: вечером 11 апреля стоимость нефти марки Brent вырастала на торгах до $73 за баррель.