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Рубль очнулся после нокаута

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Российская валюта пытается отыграться

В среду, 11 апреля, доллар и евро упали по отношению к рублю, не сумев удержать достигнутые днем позиции. 

По данным торгов Московской биржи, курс доллара на 20.20 равен 62 руб. 73 коп., евро – 77 руб. 64 копейки. При этом на сегодняшних торгах доллар превышал отметку в 65 рублей, а евро – 80 рублей.

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Аналитики считают, что рубль сумел отыграться на заявлении министра обороны США Джеймса Мэттиса. Днем 11 апреля он объявил, что США пока оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, подчеркнув при этом, что Пентагон готов представить президенту Дональду Трампу военные варианты действий.

Эксперты отметили, что за последние три дня основные резервные валюты подорожали примерно на 12%, поэтому коррекция рубля была ожидаема. Возможно, на положительную динамику российской валюты повлиял и рост цен на черное золото: вечером 11 апреля стоимость нефти марки Brent вырастала на торгах до $73 за баррель.

Валентина МАЙОРОВА
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