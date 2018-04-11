Неожиданная позиция главы американского Федерального казначейства помогла рублю оживиться

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил 11 апреля, что не поддерживает распространение новых санкций на суверенный долг России.

Выступая перед журналистами, Мнучин заявил о том, что поддерживает рекомендации январского доклада ведомства не расширять санкции на суверенный долг РФ.

По сообщению Bloomberg, после выступления Мнучина, рубль начал расти, прервал свое головокружительное трехдневное падение. Впрочем, некоторые аналитики склонны приписывать укрепление рубля растущим ценам на нефть, а также появившемуся в СМИ заявлению министра обороны США Джеймса Мэттиса, который объявил, что США пока лишь оценивают доказательства химической атаки в Сирии.

В январе этого года Минфин опубликовал доклад, в котором выступил против распространения санкций на госдолг России. В ведомстве подчеркнули, что может резко возрасти риск дестабилизации мировых финансовых рынков, последствия чего ощутят на себе не только российские, но и американские инвесторы.

Курс рубля по данным Московской биржи на 21.32 11 апреля равен 62 руб.52 коп., курс евро – 77 руб. 21 копейки. В течение дня на торгах американская валюта превышала отметку в 65 руб. за доллар, а евро вырастал до 80 рублей.



