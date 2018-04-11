Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Минфин США защитил госдолг России

Фото: GLOBAL LOOK press/Chuck Myers
Неожиданная позиция главы американского Федерального казначейства помогла рублю оживиться

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил 11 апреля, что не поддерживает распространение новых санкций на суверенный долг России. 

Выступая перед журналистами, Мнучин заявил о том, что поддерживает рекомендации январского доклада ведомства не расширять санкции на суверенный долг РФ.

По теме

По сообщению Bloomberg, после выступления Мнучина, рубль начал расти, прервал свое головокружительное трехдневное падение. Впрочем, некоторые аналитики склонны приписывать укрепление рубля растущим ценам на нефть, а также появившемуся в СМИ заявлению министра обороны США Джеймса Мэттиса, который объявил, что США пока лишь оценивают доказательства химической атаки в Сирии. 

В январе этого года Минфин опубликовал доклад, в котором выступил против распространения санкций на госдолг России. В ведомстве подчеркнули, что может резко возрасти риск дестабилизации мировых финансовых рынков, последствия чего ощутят на себе не только российские, но и американские инвесторы. 

Курс рубля по данным Московской биржи на 21.32 11 апреля равен 62 руб.52 коп., курс евро – 77 руб. 21 копейки. В течение дня на торгах американская валюта превышала отметку в 65 руб. за доллар, а евро вырастал до 80 рублей.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Правительство РФ уйдет в отставку

В мае власть сложит свои полномочия

Британия специально опозорилась в деле Скрипаля

Своим скандальным поведением Лондон преследовал сразу несколько целей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей