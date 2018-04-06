Рубль резко устремился вниз

Новые санкции США подмочили репутацию российской валюты

Американский доллар растет не по дням, а по часам. Впервые с 19 марта его курс на торгах Московской биржи вырос сразу на 35 копеек и перешагнул рубеж в 58 рублей.

К вечеру перед выходными деревянный усилил падение на фоне снижения котировок нефти и новых санкций США, минфин которых опубликовал новый санкционный список из 26 российских бизнесменов и чиновников и 15 компаний.

Как никто другой обновленным антироссийским санкциям обрадовался президент Украины Петр Порошенко. "Приветствую беспрецедентное расширение санкций США против фигурантов "кремлевского списка"! Свободный мир вновь укрепил свою коалицию против Москвы, под твердым лидерством Вашингтона и на основе трансатлантического единства, и общих ценностей", - написал в своем Facebook лидер Незалежной.

В то же время советник директора Росгвардии Александр Хинштейн считает американские притеснения напрасными, так как они не ущемляют интересы фигурантов перечня. "Все федеральные госслужащие, внесенные в новый санкционный список, не имеют ни недвижимости, ни активов, ни счетов на территории США и иностранных государств в целом. В этой связи какого-либо практического смысла санкции иметь не будут", – цитирует Хинштейна "Интерфакс".

Тем не менее на фоне новых ограничений снижается и цена нефти, что также притесняет рубль. Стоимость черного золота упала на 0,4% – до $68,03 за баррель марки Brent.