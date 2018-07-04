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Доллар подскочит до 68 рублей

Фото: pixabay.com
Российской валюте предрекли затяжное падение

До конца нынешнего года значительного ослабления рубля не произойдет. Он останется вблизи сегодняшних значений. С таким прогнозом выступило Министерство экономического развития РФ.

Сегодня, 4 июля, ведомство опубликовало обзор "Картина экономики", в котором содержится прогноз по курсу национальной валюты до 2024 года. Если верить чиновникам, то среднегодовой курс доллара в нынешнем году составит 60,8 рублей. Это ниже нынешних показателей: по данным Московской биржи, сейчас за единицу американской валюты дают 62,19 рубля, что на 21 копейку меньше, чем днем ранее.

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Здесь нет никакого противоречия: среднегодовой курс по определению будет меньше того, который установится на конец года. С января рубль потерял в цене уже 8%. Именно солидные показатели первых месяцев обеспечивают пристойную среднегодовую цифру чуть более 60 рублей за $1.

Умеренное ослабление рубля эксперты объясняют "глобальным давлением на валюты развивающихся стран". В то же время "эффект на настроения инвесторов введенного в начале апреля 2018 г. дополнительного пакета санкционных мер к настоящему моменту исчерпан", отмечается в докладе. Если в ближайшие месяцы не случится ничего непредвиденного, рубль будет чувствовать себя довольно уверенно и комфортно.

В ближайшие шесть лет нацвалюта ослабится более чем на 10%. Так, в 2019 г. среднегодовая стоимость доллара составит 63,2 рубля, в 2020 г. - 63,8 рубля, в 2021 г. – 64 рубля, в 2022 г. – 64,7 рубля, в 2023 г. – 66,3 рубля, в 2024-м – 68 рублей.

Сейчас американская валюта находится на гребне успеха, отметили в МЭР. Укрепление доллара относительно других мировых валют вызвано более высокими темпами экономического роста в США по сравнению с экономикой еврозоны, ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, а также рост волатильности на финансовых рынках отдельных развивающихся стран. Инвесторы стали больше доверять "зеленому". Но ситуация в скором времени изменится.

До 2024 г. будет происходить постепенно ослабление доллара по отношению к евро "по мере исчерпания влияния стимулирующего бюджетного импульса в США и нормализации денежно-кредитной политики Европейского центробанка". Так что к европейской валюте рубль обесценится за указанный срок еще больше.

Если брать во внимание ближайшую перспективу, то в ближайшие недели состояние нацвалюты будет стабильным – в силу отсутствия внешних раздражителей вроде торгов и выходов макростатистики. Нормальным диапазоном для отечественной денежной единицы в настоящее время будет 62-63 рубля за $1.

Заметного перелома на валютном рынке можно ожидать не ранее следующего заседания ФРС США, намеченного на 31 июля – 1 августа. Если финансовые власти пойдут на смягчение кредитно-денежной политики, это будет означать, что обещанное ими четырехразовое повышение учетной ставки в этом году не состоится. Это может снизить привлекательность доллара в глазах инвесторов, и заокеанская валюта в этом случае ослабится.

Андрей ФИЛАТОВ
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