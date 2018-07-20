Доллар стремительно падает из-за Трампа

Курс американской валюты снизился на заявлениях главы Белого дома, а рубль получил долгожданную передышку

В последний день рабочей недели с российской валютой не должно произойти никаких потрясений. Рубль зашел в тихую гавань и пробудет там некоторое время до появления новых сигналов, влияющих на его курс.



На открытии торгов на Московской бирже рубль вырос к доллару и евро. Американская валюта опустилась в цене на 20 коп., до 63,46 рубля. Европейская снизила котировки на 23 коп., до 73,91 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

Специалисты отмечают, что стоимость американской валюты снижается к большинству мировых валют после заявлений президента США Дональда Трампа относительно политики Федеральной резервной системы и курса доллара. В интервью американским телевизионщикам глава государства сказал, что он "не в восторге" от повышения процентной ставки в ответ на развитие экономики. Президент также сообщил, что сильный доллар "ставит США в невыгодное положение", отмечает "Прайм".

Главным событием грядущей недели, способным повлиять на стоимость отечественной валюты, должно стать заседание Банка России по кредитно-денежной политике. В летние месяцы инфляция замедлилась за счет снижения цен на сезонную плодоовощную продукцию. Поэтому Центробанк вполне может позволить себе вновь снизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7%.

"Удешевление денег в текущей ситуации крайне важно с точки зрения поддержки деловой активности в нашей стране на приемлемом уровне", – приводит "Российская газета" мнение эксперта Международного финансового центра Владимира Рожанковского.

Инвесторы ожидают снижения ставок, а потому само решение на рублевые котировки повлияет незначительно. Куда большее значение будет иметь риторика главы Банка России Эльвиры Набиуллиной – насколько оптимистичными окажутся ее прогнозы.

"В случае озвучивания каких-либо системных проблем и озабоченностей на российском денежном рынке рубль может показать дополнительную просадку в область 63,9-64,1 к доллару и 74,3-74,45 к евро", – прогнозирует эксперт.

Позиции рубля остаются весьма шаткими. Несмотря на отсутствие резко негативных геополитических новостей, с российского фондового рынка утекает капитал. В среднем уходит до 1,5% торгового объема в день. Принятые Госдумой на прошлой неделе поправки о валютном контроле могут увеличить отток денежных средств из России и привести к дополнительному дефициту валютной ликвидности на внутреннем рынке. Для рубля это плохая новость.

На курс рубля также может повлиять американская статистика. Валютный рынок будет чувствителен к данным по числу заказов на товары длительного пользования в США (это один из общепризнанных опережающих индикаторов состояния той или иной экономики) и ВВП страны за первое полугодие 2018 года. Эти цифры выйдут в четверг и пятницу на будущей неделе. Если статистика окажется позитивной, доллар вырастет и под его давлением курс рубля пойдет вниз.