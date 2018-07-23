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Доллар будет расти

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
На курс валюты повлияют хорошие новости о состоянии американской экономики

Международные события, которые произойдут на этой неделе, поспособствуют укреплению доллара и ослаблению рубля. Снижение курса национальной валюты может замедлиться из-за начала налогового периода.

На последних торгах прошлой недели американский доллар подешевел на 15 коп., до 63,51 рубля. Евро тем временем дорожал и поднялся в цене на 31 коп., до 74,45 рубля, говорится на сайте Московской биржи. Однако уже сегодня, 23 июля, американская валюта, скорее всего, вновь пойдет в рост.

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Во вторник, 24 июля, и в пятницу, 27-го, в США выйдут два важных статистических отчета – об индексе деловой активности и данным по ВВП за второй квартал в годовом исчислении. Ожидается, что первый индикатор покажет стабильное значение, а второй продемонстрирует рост. Позитивные ожидания инвесторов приведут к тому, что доллар всю неделю будет дорожать к мировым валютам.

Другим фактором, который поможет доллару укрепиться, станет выступление госсекретаря США Майка Помпео в Сенате. Глава Госдепартамента расскажет сенаторам о встречах президента Дональда Трампа с руководителями России и КНДР. Конгрессмены понятия не имеют, о чем говорили Путин и Трамп в Хельсинки, а обнадеживающим заявлениям главы Белого дома они давно не верят. Их озабоченность выливается в призывы к введению новых санкций против РФ. Доклад Помпео может спровоцировать очередную порцию критики в адрес президента США и в адрес нашей страны. А это негативно отразится на курсе рубля, отмечает "Российская газета".

Не стоит также сбрасывать со счетов влияние торговых войн США с Китаем на ситуацию на мировом валютном рынке. Опасаясь нестабильности, инвесторы продолжают выводить средства из активов развивающихся стран (в том числе из российских облигаций федерального займа) и увеличивать вложения в долларовые активы.

Обстановку усугубляет то обстоятельство, что "поддержки со стороны нефти не ожидается – топливный рынок демонстрирует волатильность", указывает руководитель службы разработки стратегии "СМП-банка" Анатолий Салтыков.

Единственное, что может удержать рубль от стремительного падения, – начало очередного налогового периода, в ходе которого компании-экспортеры продают инвалюту и покупают рубли на внутреннем рынке, чтобы расплатиться с государством. Это повышает спрос на российскую валюту и немного выравнивает ее курс.

Некоторые специалисты настроены более оптимистично. Они не верят, что торговые войны сильно навредят рублю, а выступление госсекретаря США обернется очередной волной нападок на РФ.

"В начале этой недели внешний фон для рубля умеренно-позитивный. Геополитический фактор ушел на второй план. Президент США Дональд Трамп переключился на торговые войны с Китаем и критику ФРС США. Котировки Brent стабилизировались в районе $73, распродажи в ОФЗ приостановились, доллар слабеет на мировых валютных рынках. Перечисленные факторы вместе с сохранением суверенного кредитного рейтинга России агентством S&P на прежнем уровне способствуют небольшому укреплению российской валюты", – указал в комментарии агентству "Прайм" старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук.

Эксперты полагают, что на этой неделе "американец" будет торговаться в диапазоне 63,1-64,5 рубля. К концу недели он, скорее всего, установится на отметке, близкой к 64 рублям.

Андрей ФИЛАТОВ
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