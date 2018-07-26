Доллар вырастет на новых санкциях

Усиление санкционного давления обрушит курс рубля, но это произойдет нескоро

Успешное размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) Министерством финансов России помогло рублю укрепить позиции к главным мировым валютам. Но уже сегодня настроения инвесторов могут перемениться в связи с угрозой введения новых санкций против РФ.



По данным Московской биржи, накануне, 25 июля, стоимость американской валюты снизилась на 50 коп., до 62,82 рубля. Курс евро опустился на 30 коп., до 73,67 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

"Рубль сегодня получил опору после успешного размещения Минфином двух выпусков ОФЗ. Ведомство немного скорректировало объем размещения, сделав его на уровне 35 миллиардов рублей после двух недель успешных продаж по 40 миллиардов рублей. Скорее всего, это было сделано для сглаживания рисков на фоне осложнения в политическом плане", – приводит портал "Банки.ру" мнение старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой.

По мнению эксперта, вскоре от позитивного настроя валютных игроков не останется и следа: "Сложно оставлять без внимания готовность США ужесточать антироссийские санкции".

Ранее на этой неделе американские сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес заявили о подготовке законопроекта об усилении санкционного давления на нашу страну. Политики предлагают распространить новые санкции на энергетический и финансовый сектора (ключевые для российской экономики), а также на госдолг.

"Последнее имеет важное значение для рубля, так как нерезидентам принадлежит 28,2% российских ОФЗ. Если иностранцы будут активно продавать российские облигации, рубль окажется под существенным давлением", – пояснил в интервью "Российской газете" другой старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук.

От решения Конгресса будет напрямую зависеть курс доллара по отношению к российской валюте. Геополитический фактор сейчас настолько важен для рубля, что "деревянный" полностью игнорирует колебания цен на нефть. Снижение котировок с $78 до $71 с последующим повышением до $74 за баррель марки Brent прошло практически незамеченным инвесторами.

Однако введение новых санкций против РФ – это пока вопрос отдаленного будущего. Во-первых, палата представителей и Сенат скоро уходят на каникулы и рассмотреть законопроект просто не успеют.

Во-вторых, ужесточение ограничительных мер нравится в Штатах далеко не всем. Ряд законодателей отмечает, что новые санкции будут иметь негативное влияние на американские компании, работающие в РФ, прежде всего из нефтегазовой сферы.

"Почитать текст предлагаемого законопроекта будет интересно, но, скорее всего, он так и останется лежать "в столе" в качестве очередного элемента давления Вашингтона на Москву. Отношения России и США развиваются по синусоиде, мы уже привыкли жить в условиях внешнеполитического давления. Рубль быстро переварит негатив от американских сенаторов и стабилизируется на текущих уровнях", – полагает Ткачук.

С ним соглашается и финансовый аналитик компании "БКС Премьера" Александр Тараскин. "Вероятность введения новых антироссийских санкций в ближайшее время небольшая, речь пока лишь о плане законопроекта. При этом ранее Минфин США выступал против санкций в отношении госдолга РФ, поскольку этот шаг может дестабилизировать рынки при отсутствии должного эффекта", – говорит эксперт.

Несмотря на насыщенный новостной фон, в последние полгода доллар держится в рамках 61-64 рублей. Пока что нет поводов к тому, чтобы он выскользнул из этого коридора. К концу недели, по мнению аналитиков, курс американской валюты установится на уровне 63 рублей.