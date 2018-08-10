Обвал рубля грозит повышением цен

Валютный рынок России продолжает лихорадить. В пятницу, 10 августа, рубль начал отыгрывать потери двух последних дней. К 13:00 мск на Московской бирже за 1 доллар давали 66,69 руб., тогда как еще накануне он стоил более 67 руб.

По мнению экспертов, это связано с тем, что первая эмоциональная реакция рынка на новые американские санкции прошла. "В ближайшие дни рубль может стабилизироваться ниже отметки в 66 за доллар при сохраняющихся высоких ценах на нефть", – приводит "Российская газета" слова аналитика УК "Альфа-Капитал" Дарьи Желанновой.

Но даже при такой стоимости валют россиянам стоит ожидать повышения цен и, соответственно, уровня инфляции. Этого не могут скрыть даже в Минэкономразвития. В августовском обзоре ведомства говорится, что во втором полугодии инфляция ускорится на 0,2-0,3 п.п., а в годовом выражении это получается около 3,1%. Тогда как в июльском прогнозе МЭР указывалась планка 2,5%.

Правда, аналитики полагают, что наибольшее негативное влияние на инфляцию в РФ окажут не американские санкции, а жаркое лето 2018 года. Неурожай зерновых уже привел к повышению мировых цен на пшеницу, что влечет за собой рост других продовольственных цен.

Кроме того, в РФ с нового года ставка НДС изменится с 18 до 20%. Это тоже фактор, играющий против финансовой стабильности.