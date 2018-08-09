Выбранная американцами риторика в отношении Москвы неприемлема

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 августа заявила, что Москва разработает ответные меры на новые санкции Вашингтона.

"Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор (с Россией) с позиции силы и ультиматумов бесполезен и бесперспективен", – приводит ТАСС слова Захаровой. Дипломат подчеркнула, что повод для очередных американских ограничительных мер – история с отравлением Скрипалей – является абсолютно надуманным.

Спикер российского дипведомства подчеркнула, что США выдвинули условием для снятия санкций заведомо неприемлемые для российской стороны требования, причем санкционное давление грозит усилиться. "Таким образом, США осознанно идут по пути дальнейшего обострения двусторонних отношений, которые, собственно, и так сведены их усилиями практически к нулю", – констатировала Захарова. Она добавила, что Вашингтон ведет себя лицемерно: на словах политики говорят о готовности улучшить отношения с Москвой, но дела свидетельствуют об обратном.

В среду, 8 августа, Белый дом объявил, что с 22 августа вводятся санкции против РФ из-за якобы имевшей место причастности к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам представителя Госдепартамента, через 3 месяца власти США примут решение о введении второй части ограничительных антироссийских мер, в зависимости от того, будут ли выполнены поставленные Москве условия.

После введения второго пакета санкций уровень двусторонних дипломатических отношений может быть понижен или полностью приостановлен, вводится полный запрет любого экспорта в Россию товаров из США (кроме продовольственных), а также импорта Соединенными Штатами товаров из РФ, в том числе нефти и нефтепродуктов. Кроме того, авиакомпаниям, которые контролируются правительством России, может быть запрещено сажать самолеты в США, и Москве могут отказать в кредитовании по линии международных финансовых организаций.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал новые санкции незаконными. "Подобные рестрикции, собственно, как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании и по нашему убеждению являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву", – приводит РИА "Новости" слова Пескова.



