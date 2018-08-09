Известны подробности новых антироссийских санкций

В перечень запрещенной к ввозу в РФ американской продукции может войти оборудование для нефтегазового сектора. Также Вашингтон обещает обрубить поставки отечественным госкомпаниям компьютерную технику и электронику.

Таким образом Белый Дом решил наказать Кремль за Скрипалей. Список не экспортируемых после 22 августа "изобретений" "made in USA" огласили в Госдепартаменте США.

"Это относится к таким категориям, как электроника, компьютеры, датчики и лазеры, телекоммуникации, специализированное оборудование для добычи нефти и газа и технологии в сфере информации и безопасности. Это только несколько примеров", – предупредил высокопоставленный представитель Госдепа, передают "РИА Новости".

Намерения американцев, которые могут помешать строительству "Северного потока – 2", вызвали беспокойство у соинвесторов проекта – OMV и Uniper. В последней пояснили, что меры, предложенные сенаторами-республиканцами США, могут затронуть интересы новой топливной магистрали.

"Мы сейчас изучаем, есть ли в этом проекте положения, которые в итоге могут быть направлены против Северного потока 2", – прокомментировали в компании "Коммерсанту". В OMV заверили, что держат руку на пульсе. Правда, пока американские санкции "не покушались" на участников "СП-2".

Чтобы не было войны, согласно закону 1991 года о запрете использования химического или биологического оружия, меньше чем через две недели Вашингтон введет санкции против Москвы. Основание – вина за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Любопытно, что к 22 числу инциденту в Солсбери исполнится почти полгода.

В Кремле недружественный шаг заокеанского государства сочли, во-первых, не соответствующим международному праву, а во-вторых, противоречащим "конструктивной атмосфере", в которой прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки.