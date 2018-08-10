Скрипаль обошелся Лондону в копеечку

Полиция Солсбери потребовала от британского правительства возместить 12 млн долларов, потраченных на расследование дела

Более £10 млн ($12,9 млн) потратили правоохранители графства Уилтшир на расследование двух преступлений: отравления нервно-паралитическим веществом россиян Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери и пары британцев в Эймсбери.

Как стало известно The Guardian, около £7 млн потребовалось на оплату услуг привлеченных специалистов из других служб, £1,3 млн – за сверхурочную работу полицейских, остальное – на замену автомобилей спецслужб, которые выезжали на место происшествия и могли контактировать с опасным веществом, и прочие вещи.

По словам комиссара полиции Уилтшира по борьбе с преступностью Ангуса Макферсона, британское правительство уже обещало компенсировать расходы в размере £4,1 млн, но местное отделение полиции ожидает, что им возместят все издержки.

Издание отмечает, что указанные расходы понесли только полицейские графства. Плюс затраты Скотленд-Ярда, лаборатории "Портон-Даун", госпиталя в Солсбери – все это выливается Лондону в копеечку. При этом дело нельзя считать закрытым. Учитывая, что британцы Чарли Роули и Дон Стерджес отравились спустя 4 месяца после инцидента со Скрипалями, не исключено, что через некоторое время в Великобритании всплывет новая жертва "Новичка". Тем более что Лондон, обвиняя во всем Москву, отказывается привлекать ее к расследованию и сообщать факты о происшествиях.

Экс-шпион из РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в Солсбери в невменяемом состоянии в начале марта. Британские спецслужбы заявили, что россияне были отравлены боевым токсином "Новичок". Сейчас Скрипали полностью поправились, покинули госпиталь, однако не вступают в контакт с российской стороной и прессой.

В июне в соседнем с Солсбери городе Эймсбери были госпитализированы с похожими симптомами британцы Чарли Роули и Дон Стерджес. Женщина умерла – по данным СМИ, ее быстро отключили от систем поддержания жизнедеятельности в больнице. Мужчина вскоре выздоровел, но не смог объяснить, где они могли контактировать с "Новичком".

Лондон обвинил Москву в причастности к химической атаке на территории Великобритании. На основании этих обвинений США ввели новый пакет санкций против РФ. В России отрицают вину и требуют предоставить хоть какие-то доказательства.